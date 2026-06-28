Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
JARDÍN
JARDÍNCaló, ABC Color
GESTIÓN
GESTIÓNCaló, ABC Color
BIGOTES
BIGOTESCaló, ABC Color
POTENTADO
POTENTADOCaló, ABC Color
DIFÍCIL
DIFÍCILCaló, ABC Color
COINCIDENCIA
COINCIDENCIACaló, ABC Color
TARJETA ROJA
TARJETA ROJACaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
AJU$TE
AJU$TECaló, ABC Color
CANCIÓN
CANCIÓNCaló, ABC Color
LLOROS
LLOROSCaló, ABC Color
FLOR DE DESPILFARRO
FLOR DE DESPILFARROCaló, ABC Color
FELPUDITO
FELPUDITOCaló, ABC Color
JUDAS X 2
JUDAS X 2Caló, ABC Color
COSTUMBRES
COSTUMBRESCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color