Infancia abusada

Una de las problemáticas más graves de la sociedad es el abuso sexual de menores. Para la gente de Protegeme, organización que va camino a convertirse en fundación, la sociedad sufre desconcierto, desatino y desconocimiento respecto al problema. El grupo de ayuda y prevención está formado por ocho profesionales, incluyendo psicólogas y un asesor legal.

Nora de González cuenta que el 15 de noviembre fue presentada la fundación y, a la vez, se dio apertura al ciclo de charlas informativas sobre el abuso sexual infantil en nuestro medio. El evento se denominó Protegeme Paraguay 2014 y se llevó a cabo en el salón auditorio del Ministerio Público, con la presencia de jueces, diputados, representantes de la Defensoría del Menor, de la Secretaría de la Niñez, entre otros, como panelistas invitados. Estos dieron paso a una serie de charlas previstas por la organización que serán dirigidas a todo público.

El 19 de noviembre se conmemoró el Día Mundial Contra el Abuso Sexual Infantil. Protegeme emprendió una campaña virtual para concienciar a la población. “Comenzamos a interesarnos en el problema a raíz de casos que involucraban a gente cercana. Vimos que no existía ninguna organización civil que pudiera acompañar de manera integral, es decir, con asesoramiento psicológico, físico, legal y, para quienes lo pidan, espiritual (oración)”, relata Nora, una profesora de inglés que dejó de ejercer para dedicarse a este grupo. Comenta que muchas personas ni siquiera saben qué es un abuso sexual: “No solo una violación lo es, sino también hacerle ver al niño pornografía o exponerlo a personas que quieran tocarlo y besarlo forzosamente”. La publicidad rayando en lo pornográfico y la falta de respeto al horario del menor son enemigos que la fundación no desconoce. “En otros países está regulado, pero aquí no. Por eso, lo que nos queda es informar e instruir sobre el abuso sexual. Hemos visto que quienes más participan en nuestra página tienen entre 18 y 35 años. Tímidamente, pero se van acercando, porque siempre hay un estigma para la víctima, cuando quien tendría que sentir vergüenza es el abusador”. La mayoría de los casos ocurren dentro de la familia; “sucede donde menos pensás e involucra a todas las razas, niveles sociales, en el campo y la ciudad. Estadísticamente, son más los hombres que abusan que las mujeres, aunque, en muchos casos, ellas son cómplices del abusador. Todo adulto es culpable del abuso de un menor”, resalta González.

Uno de los planes futuros de Protegeme es un hogar para víctimas del maltrato, porque según datos, en América Latina, la mitad de los niños abusados vive con sus agresores.

El grupo se maneja económicamente de manera independiente y piensa continuar así, sosteniéndose con el aporte de personas de buena voluntad, sin intervención estatal. Su frase de compromiso es clara y directa: “Brindando ayuda a víctimas de abuso sexual”. Quienes deseen contactar pueden hacerlo al (0992) 344-069 / email: protegeme.py@gmail.com / Facebook: Protegeme organización comunitaria.

REALIDADES

- Al menos dos millones de niños son abusados sexualmente en América Latina.

- De 95 casos de abuso sexual, solo se denuncia uno. De cada 10 denuncias, nueve terminan en la absoluta impunidad.

- Alrededor del 30 % de las personas abusadas se convertirán en abusadores.

- Más de 500 páginas de pornografía infantil se crean diariamente en la web.

- Cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos, de los cuales un 3 % confiesa tendencias a la pedofilia, lo cual supone 3.000.000 de personas.

- Los pedófilos aprovechan que el 19 % de los menores que navegan por internet entran en páginas pornográficas en ocasiones y un 9 % lo hace con frecuencia.

Texto lperalta@abc.com.py