Anuncian inversión de US$ 25 millones en nueva industria

El anuncio fue realizado durante un encuentro con productores y autoridades de la zona en la sede de la futura planta industrial, ubicada en el distrito de Katueté, departamento de Canindeyú. En la ocasión Sudameris Bank oficializó un préstamo de 25 millones de dólares para el equipamiento del frigorífico.

Renan de Lima, director del proyecto, explicó que INCKA es una industria procesadora de carne porcina con una inversión total de US$ 40 millones, de los cuales US$ 15 millones fueron destinados a obras civiles y US$ 25 millones para adquisición de maquinaria y equipamientos de la más alta tecnología disponible en el mercado. INCKA es una empresa de Frigorífico Concepción.

La producción será destinada mayoritariamente al mercado nacional, pero además será enviada a los países de Sudamérica y Taiwán, este último ya es un importante mercado de la carne porcina actualmente.