Heineken llevó el gaming al límite

La competencia reunió a unos 24 finalistas que se destacaron en el juego en línea, quienes se enfrentaron en simuladores de F1 para definir al mejor jugador de Paraguay.

El ganador representará al país en la competencia global en España, donde competirá contra otros jugadores internacionales y el actual número uno de la Fórmula 1, Max Verstappen.

La jornada ofreció adrenalina y emoción para los competidores e invitados especiales, llevando entretenimiento a todos los asistentes, con una variedad de juegos y actividades de carreras y competencias relacionadas con la F1, garantizando una experiencia inolvidable para los amantes de la velocidad y los videojuegos.

La final local fue dentro de la campaña global Player 0.0 que forma parte de la campaña When You Drive, Never Drink, con un mensaje claro y contundente de que El mejor conductor es el que no toma.