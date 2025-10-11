Fiesta de oportunidades para adquirir un 0 km

La feria es una oportunidad para que las familias paraguayas accedan a su primer 0 km o renueven su vehículo, con planes de financiación y beneficios especiales ofrecidos por bancos, cooperativas y las propias concesionarias presentes en el evento.

Los visitantes encontrarán en un solo lugar más de 40 marcas y 300 modelos de automóviles, camionetas, tanto para transporte de personas y como de cargas, furgones y motocicletas, con una variedad en la motorización: gasolina, diésel, FLEX, híbridos y eléctricos.

La feria está habilitada de 10:00 a 22:00, con entradas a G. 5.000. Lo recaudado se destina a entidades benéficas.

La agenda de la feria incluye además promociones, eventos de lanzamientos de nuevos modelos 2026, entre otras actividades. Más info en las redes sociales Cadam Motor Show y en www.cadam.com.py.

