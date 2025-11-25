Paraguay Sustentable muestra que la moda ética es posible

El encuentro fue organizado por la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo Alemana (AHK Paraguay), que lo viene haciendo desde hace varios años, con el objetivo de impulsar la transformación del sector moda.

Las charlas estuvieron a cargo de expertos en temas como huella de carbono, sostenibilidad cultural y economía circular en el sector de la moda.

El foro fue organizado por la AHK Paraguay, con la Universidad Americana, Soluciones Ecológicas, Evergreen y Deuman.

Paraguay Sustentable reunió a especialistas del sector para compartir conocimientos y mostrar soluciones innovadoras y funcionales, de modo a fomentar la conciencia en la sociedad y promover la innovación, presentando las ideas que definirán el futuro de la industria de la moda.

Paraguay Sustentable contó con la presencia de los empresarios, los diseñadores, autoridades, estudiantes y e incluso una invitada internacional que vino desde Colombia, Valentina Suárez, fundadora de Universo Mola, un movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana.

El público presenció dos pasarelas deslumbrantes, una donde pudo conocer las colecciones New Romantic y Terramina de la Universidad Americana y otra donde conocieron la Colección Evergreen y Tajy de la Fundación Princesa Diana. Ambas pasarelas fueron hechas por diseñadores que tienen un rol activo en la creación de una nueva dirección para el sector en el país. A través de las pasarelas, lograron demostrar que la sostenibilidad es totalmente compatible con un diseño de alta calidad.

El mensaje fue claro: la moda puede ser completamente ética y estética, logrando ser a la vez consciente y rentable.