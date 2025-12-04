Tirzec: Quimfa presentó nuevo medicamento para la diabetes

Este medicamento se trata de un péptido sintético que imita la acción de dos hormonas, el GLP1 (péptido similar al glucagón 1) y el GIP (polipéptido inhibidor gástrico), que desempeñan un papel crucial en la regulación de los niveles de azúcar en sangre.

Durante el encuentro los asistentes pudieron conocer la innovación científica detrás de Tirzec, la Tirzepatida de Quimfa, las presentaciones disponibles en el mercado nacional, diseñadas para un tratamiento progresivo y personalizado y las experiencias reales de uso compartidas por profesionales que ya la emplean en la práctica clínica.

La jornada contó con la disertación del reconocido médico Dr. Paulo Muzy, especialista en ortopedia, traumatología y medicina del deporte, quien ofreció una inspiradora charla sobre el futuro del control metabólico y la importancia del abordaje integral del paciente con obesidad.

Con esta presentación, Quimfa reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y el acompañamiento continuo a médicos y pacientes, a través de su programa de apoyo Latiendo a tu lado, que promueve la continuidad del tratamiento y la educación en salud.

Tirzec, cuyo principio activo es la tirzepatida, es un medicamento inyectable de acción semanal indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, con beneficios comprobados también en la reducción de peso corporal.

Su mecanismo de acción dual ofrece una eficacia superior en el control metabólico, representando una nueva era y dos grandes impactos en el tratamiento de pacientes con patologías metabólicas.