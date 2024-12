Have breakfast: Desayunar

Read the newspaper: Leer el periódico

Brush your teeth: Cepillarse los dientes

Cook: Cocinar

Have a bath: Bañarse

Have a shower: Ducharse

Do the housework: Hacer las tareas

Have dinner: Cenar

Iron: Planchar

Go to school: Ir al colegio

Have lunch: Almorzar

Watch TV: Ver la tele

Read a book: Leer un libro

Do my hosework Hacer los quehaceres

Play computer games: Jugar con la computadora

Talk on the phone: Hablar por teléfono

Go shopping: Ir de compras

Go to bed: Ir a la cama

Regla general

- Estas expresiones de las rutinas diarias en inglés te resultarán de gran ayuda.

- A menudo usamos los adverbios de frecuencia al hablar de las rutinas. Normalmente se ponen delante del verbo principal.

. I usually have breakfast at 8 o’clock: Normalmente desayuno a las ocho.

. She normally goes to bed at 10 o’clock: Ella normalmente va a la cama a las diez.

- Algunas expresiones de frecuencia van al final

Mary goes shopping once a week: María hace la compra una vez a la semana.

She brushes her hair twice a day: Ella se cepilla el pelo dos veces al día.

We read the magazine three times a week: Nosotros leemos la revista tres veces a la semana.

He goes to school every day: Él va al colegio todos los días.