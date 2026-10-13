81.° aniversario de las Naciones Unidas

La fecha llega en un contexto internacional marcado por conflictos armados, crisis humanitarias, emergencia climática, desigualdad económica y tensiones entre las principales potencias.

Una organización nacida tras la Segunda Guerra Mundial

Las Naciones Unidas fueron creadas al terminar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia contemporánea. La Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco y entró en vigor el 24 de octubre de ese año. 51 países son miembros fundadores.

Su propósito central quedó plasmado en el preámbulo de la Carta: «preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra».

Actualmente, la ONU cuenta con 193 Estados miembros y articula su trabajo mediante órganos como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo Económico y Social. A ellos se suman numerosos fondos, programas y agencias especializadas, entre ellas Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unesco, el Programa Mundial de Alimentos y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

Paz, desarrollo, derechos humanos y ayuda humanitaria

La actividad de las Naciones Unidas suele concentrarse en cuatro grandes frentes.

El primero es la paz y la seguridad internacionales. El organismo busca prevenir conflictos, proteger a civiles y favorecer acuerdos políticos.

El segundo eje es el desarrollo. La ONU impulsa programas contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, además de iniciativas de educación, salud pública, igualdad de género, acceso al agua y transición energética.

El tercero es la defensa de los derechos humanos. El sistema de Naciones Unidas documenta abusos, apoya a víctimas, supervisa tratados internacionales y promueve normas contra la discriminación, la tortura, la violencia de género y otras vulneraciones.

El cuarto, finalmente, la organización desempeña un papel decisivo en la respuesta humanitaria. En las guerras, los desastres naturales, las epidemias y los desplazamientos masivos, las agencias de la ONU distribuyen alimentos, vacunas, refugio, asistencia médica y protección a poblaciones vulnerables.

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¿Ha logrado cumplir sus objetivos?

La ONU ha sido clave en avances como la expansión de la cooperación sanitaria, las campañas de vacunación, la protección de refugiados, la descolonización y la atención de emergencias humanitarias. También ha ofrecido espacios de diálogo entre los países en conflicto. No obstante, el organismo enfrenta límites profundos. La distancia entre las resoluciones aprobadas y su cumplimiento efectivo sigue siendo una de las principales críticas a la institución. El reto del desarrollo tampoco está resuelto, buena parte de las metas para 2030 no avanza al ritmo necesario.

Detención de la guerra: una promesa aún incumplida

La promesa de detener el flagelo de la guerra no se ha cumplido plenamente. Las guerras en Ucrania, Gaza, Sudán y otros territorios muestran que la prevención sigue siendo insuficiente. La organización carece de un poder independiente para imponer la paz cuando los

Estados más influyentes bloquean acuerdos o incumplen las normas internacionales.

A 81 años de su fundación, la ONU conserva una relevancia difícil de reemplazar: es el principal foro universal de diálogo entre Estados y una pieza central de la ayuda humanitaria global.

Sin embargo, deberá plantear una discusión de fondo: si la estructura creada en 1945 puede responder con eficacia a los conflictos y desafíos de un mundo mucho más fragmentado hoy.

Preguntas para debatir

1. ¿Por qué creen que es importante que los países del mundo trabajen juntos, a través de la ONU, para buscar la paz, proteger los derechos humanos y ayudar a las personas que sufren por guerras o desastres?

2. Si la ONU fue creada para evitar las guerras, pero aun así existen conflictos armados, ¿qué dificultades creen que enfrenta la organización y qué podrían hacer los países para mejorar la cooperación y alcanzar una mayor paz mundial?

Fuentes: (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales, ONU.