Selva Hũ: origen histórico de las zapatillas “pyta jovái”

En el procedimiento ocurrido en la mañana del jueves en el departamento de Canindeyú en el que fue capturada Selva Portillo, conocida como Selva Hũ, captó la atención de las redes y no precisamente por los crímenes que se le atribuyen, sino por su vestimenta.

“Ña Selva”, como también se la conocía, buscada por la policía por su supuesta participación en varios hechos de sicariato ocurridos en Villa Ygatymi, entre ellos el de su propio padrastro, llamó la atención por elemento de su vestuario en particular: sus zapatillas.

La detenida, acompañada por otras personas, entre ellas su esposo, el concejal municipal de ese distrito, viajaban en una camioneta blindada e iban armados con fusiles de alto calibre y pistolas, pero esa no era la única forma de “protección” con la que contaban.

Y es que la particular prenda y sobre todo su forma, por sus orígenes históricos, podrían indicar que estaban preparadas para ayudar a la detenida en caso de intentar escapar de la policía. En esta nota te contamos más detalles y los orígenes de la conocida popularmente como zapatilla “pyta jovái”.

Zapatilla “pyta jovái”: qué son y cuál es su origen

En los videos y fotografías compartidos por la Senad se observaba a Selva Portillo con unas llamativas zapatillas con una particular forma rectangular.

Rápidamente, internautas llamaron la atención sobre esta prenda, que recuerda a las popularmente conocidas como zapatillas “pyta jovái”.

Similares en la forma, aunque distintos en la elaboración, las zapatillas de forma rectangular que llevaba la detenida son una presentación moderna de un elemento muy característico de la cultura ancestral del Chaco.

En esta nota, te contamos cuáles son los orígenes y cuál es la verdadera historia y nombre de este particular calzado.

Origen del mito de las zapatillas “pyta jovai”

La aparición de las particulares zapatillas de “Selva Hũ” fue automáticamente asociada por la ciudadanía con las conocidas popularmente como zapatillas “pyta jovai”, nombre con el que los guaraníes denominaban a las sandalias ayoreas, cuyo nombre real es dochiyade.

Marco Samaniego, vicepresidente del Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos el Paraguay, señala que el origen del nombre se refiere a la creencia que tenían los guaraníes de que los pueblos del Chaco tenían dos talones.

Se creía además que por su forma, que en realidad es trapezoidal, dejaban huellas que dificultaban determinar la dirección en la que iba el caminante, por lo que su finalidad era despistar a posibles perseguidores.

El mito ayoreo del origen de las sandalias

La leyenda de esta cultura autóctona, recogida en el catálogo “Eramone: Visiones del mundo”, explica el origen de estos calzados, según el pueblo ayoreo era el siguiente:

“Estaban viviendo los animales juntos y de repente llegó la enemistad del jaguar Caratai, que estaba en el medio de ellos. Caratai les hizo separar a todos los animales porque no quería que estén todos juntos, entonces Dupáde (nombre original de Guedé, el sol) puso en los pies del jaguar, unas sandalias de madera al que llamó Dochiyai, estas sandalias le impedía cazar y poder alimentarse”.

“Los animales escuchaban desde lejos los ruidos de las sandalias que sonaban y entonces huían, por lo que Caratai no cazaba nunca. Entonces Caratai se dirigió a Dupáde para ver si podía cambiar su vida, y el jaguar le dijo a Dupáde: ‘Dupáde, Ud. me ha puesto estas sandalias de madera y no puedo cazar nunca con ellas; cámbieme de vuelta la manera de vivir’”.

“Entonces Dupáde le puso trapos en los pies, pero le dijo: ‘Si Ud. no asustara a los animales, entonces yo no le permitiría cambiar de vida. Pero como Ud. es un hombre grande yo puedo cambiar sus sandalias’. Así que con esas sandalias de trapo vivió el jaguar Caratai y dejó después estos calzados de madera a los Ayoreos.

Verdadera finalidad del calzado

Samaniego contó que la supuesta finalidad de despistar a los perseguidores también es solo una creencia, porque la forma trapezoidal de las zapatillas sí permiten conocer el rumbo del caminante.

Explicó que el origen de estos calzados tiene que ver con el tipo de suelo del Chaco, con gran presencia de espinas que dificultan el andar.

Añadió que el calzado tiene dos presentaciones, uno de ellos es el paoi, originalmente hecho de piel de tapir y que actualmente algunos integrantes de estos pueblos aprovechan ya el caucho de neumáticos usados para fabricarlos.

Por su parte el dochiyade es fabricado con madera de palo santo o de madera de dochiya. Señaló también que el pueblo ayoreo es uno de lo pocos pueblos aborígenes de nuestro país que utilizan calzado, aunque no así ropa.

Apropiación cultural

Marco Samaniego señaló que lastimosamente en nuestro país conviven por igual el desconocimiento de la cultura de los pueblos originarios de nuestro país y una apropiación cultural que hace que los paraguayos se sientan dueños de elementos culturales de otros pueblos.

En ese sentido, explicó que mucha gente confunde la cultura paraguaya con la cultura de los pueblos indígenas que habitan nuestro país, que aunque compartamos orígenes, son culturas distintas.

Agregó además que el pueblo ayoreo es uno de los pocos pueblos del continente que todavía mantienen a parte de su población en aislamiento y el único en nuestro territorio.

Agregó que es importante conocerlos y preservarlos, atendiendo a todas las amenazas que sufren , principalmente por la destrucción de los recursos naturales que son fundamentales para el mantenimiento de su forma de vida.