Soledad, entre la raíz e ir más allá

“Tengo lindas anécdotas y buenos recuerdos de mis visitas a Paraguay. No veo la hora de poder salir de gira y poder cantarles en vivo y en directo”, expresó Soledad y recordó que su cumpleaños número 29 lo había celebrado en nuestro país.

Gracias a la tecnología, el público local la podrá acompañar nuevamente en esta celebración que, según dijo, estaba inicialmente pensada para hacer con público, pero fue modificada por la pandemia. “Hoy no nos queda otra opción, la tomamos o la dejamos. Los músicos no tenemos muchas más posibilidades de conectarnos con la gente y hacer lo que nos gusta. También estar en movimiento, en acción, que nos hace bien a la cabeza, no solo al corazón”, expresó.

Agregó que si bien será un desafío el de conectar con la gente a través de una cámara, sostuvo que actualmente “nos estamos acostumbrando mucho a esa situación”. La artista, oriunda de Arequito, abraza el optimismo y afirma que la tecnología hoy permite a los artistas de la región poder llegar al mismo nivel que sus colegas de Miami, Colombia, México o España. “Hoy tenemos la misma distancia con estos centros (artísticos) y eso está buenísimo”, expresó.

“Por eso creo que es momento de aprovechar, de estar cerca aunque sea a través de la tecnología, y sé que en Paraguay hay mucha gente que está pendiente, que no ha podido venir a verme en otras ocasiones incluso cuando el espectáculo se hacía de manera presencial, así que es una manera de que puedan compartir conmigo este festejo”, agregó.

Con casi 25 años de trayectoria, el nombre de “La Sole” se instala entre las principales referencias de la música folclórica de la región. Y en su nuevo álbum, aceptó el desafío de “reinventarse, de dar el pasito hacia adelante e ir más allá”.

“Creo que lo más difícil, sobre todo para los artistas de mi característica de música de raíz, es encontrar un lenguaje musical que no pierda la esencia, pero que también tenga la posibilidad de ir más allá”, expresó.

En esa búsqueda apareció el colombiano Carlos Vives, con quien escribió “La gringa”, “La Valeria”, “Fiesta en el sur” y realizó un arreglo del tema “A la abuela Emilia”, de Teresa Parodi.

“Después de ahí llamamos a Cheche Alara e hicimos equipo también con Juan Blas Caballero, con Roberto Lugo e Iván Mizayato”, comentó, en relación a este álbum de 14 canciones que incluye duetos con Paula Fernandes, Kany García, India Martínez y una colaboración con Los Auténticos Decadentes.

Destacó que hoy la música, al presentarse por sencillos, ofrece una mayor libertad a los artistas. "Tenés como muchas más chances, muchos más tiros por así decir. En el caso de este disco fue como natural mi búsqueda, fue encontrar diferentes estados de ánimo míos, diferentes momentos míos que se plasmaron en el disco. En definitiva, yo soy así, expresó.

“Soy una persona que disfruta de todos los momentos de la vida, que cuando hay alegría y motivos de festejo lo hace, cuando hay tristeza también trato de estar ahí acompañando”, agregó, mencionando que esos estados de ánimo se reflejan en sus canciones.

El concierto comenzará a las 21:00 y los pases virtuales se pueden adquirir a través de www.livepassplay.com.

Playlist ecléctico

“Yo tengo una playlist de música para meditar que la gente podría decir que es rarísimo porque yo soy tan inquieta”, señaló Soledad al consultarle ¿qué es lo más extraño que se podría encontrar en su lista de reproducción?

La cantante afirmó que escucha todo tipo de música y asegura que le gustan mucho los éxitos en inglés de los ’70, ’80 y ’90. “La verdad es que redescubrí canciones que de chica no sé por qué las tenía, pero no las tenía tan presentes. En mi casa siempre se escuchó folclore”, comentó.

Detalló que en esta cuarentena armó otra lista con éxitos argentinos de los ’90 de rock, cumbia, pop y escucha otra lista llamada “Mucho sabor a tierra”, con temas de Carlos Vives, Donato y Estéfano, Rubén Blades, Marisa Monte y otros. “Es como que mezclo todo, me gusta”, comentó entre risas.

En cuanto a la cuarentena, detalló que la vivió con su familia y aprovechó para estar más presente en el día a día, pero también para seguir formándose como artista.

“Intensifiqué mis clases de canto, mis clases de stretching, que le ayudan a mi cuerpo a estar elástico para poder cantar mejor; hago fonoaudiología, hice un coaching para mí, personal, y después para la empresa”, detalló.

También afirma que aprovechó para “conectar de verdad”, con la naturaleza y que en su casa comenzaron a criar gallinas. “Buscamos la manera de estar activos y de ser agradecidos también. Mientras hay salud, más allá de que estamos encerrados, hay muchas más posibilidades”, sostuvo.

Añadió que piensa y le sensibiliza mucho aquellos que no la están pasando bien, ya sea por salud o la situación económica. “Muchos no tienen la posibilidad de vivir en un hogar, hay gente que necesita salir a trabajar día a día porque vive así y no puede hacerlo. Creo que esto nos está enseñando que con mucho menos se vive mejor”, indicó.

El camino del amor

Desde su experiencia, Soledad señaló a los jóvenes que hoy están abrazando de manera profesional la música folclórica, que el “gran desafío es poder unir aquello que conocimos como folclore desde muy pequeños, y que escucharon nuestros abuelos y nuestros padres, con una actualidad que es muy diferente”.

No obstante, afirmó que cree que “cuando uno empieza a hacer música de la raíz difícilmente esté equivocado”.

“Cuando uno hace la música que lo representa, primero por ahí uno elige los compositores más populares, y después se larga a hacer sus propias canciones, difícilmente uno equivoque el camino porque está yendo por el camino del amor”, añadió.

Subrayó que también hay mucho sacrificio detrás y muchos prejuicios que derribar.

“Más de una vez nos van a decir que no en alguna radio, en algún medio porque es folclore lo que hacemos, pero hay que confiar en lo que hacemos y hacerlo con alegría también. El folclore muchas veces se relacionó con una música triste, de protesta incluso. Yo creo que tiene que estar todo dentro del folclore. El folclore representa a toda la gente y a todos los estados de ánimo. Podemos hablar de nuestras tristezas, de nuestras penas, de las injusticias, pero también hay que hablar de la otra parte. De la alegría, de la familia. Después bueno, trabajar, profesionalizarse. Eso también hace al artista y ahí ya no se trata del género”, acotó.

La cantante también enfatizó la necesidad de que el esfuerzo de los artistas vaya acompañado por políticas gubernamentales. “Lo que pasa con pueblos como Paraguay y Argentina también es que estamos, desde hace mucho tiempo, sufriendo una situación difícil en todo sentido, en lo económico, en lo social, y entonces lo urgente, a veces, tapa lo importante. Entonces, nuestros gobernantes a veces no toman medidas a nivel cultural para poder generar una plataforma que impulse a nuestra música, y eso es muy beneficioso para cualquier país. Eso también trae turismo, porque nos pone en el mapa desde otro lugar”, manifestó. Agregó que “de a poquito lo iremos logrando”.

“El ejemplo más cercano hoy en cuanto a la inversión que hizo en su música es Colombia”, añadió la cantante, señalando el alcance que hoy están teniendo los artistas colombianos.

Además de felicitar a Tierra Adentro por su nominación al Latin Grammy y terminar la nota escuchando sus canciones, Soledad celebró el logro alcanzado por la música paraguaya. “Paraguay creo que está viviendo un momento especial. Históricamente siempre fue un país que tuvo con qué, por ahí la historia misma o los sucesos que pasaron lo fueron opacando, que está volviendo a renacer y que no pare nunca esa fuerza. Ustedes tienen una cosa maravillosa, gente cálida, de trabajo, música hermosa, así que le den para adelante”, concluyó.

malonso@abc.com.py