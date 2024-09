Videojuegos: estos son los lanzamientos de la semana

Estos son los principales lanzamientos en videojuegos para la semana del 2 de septiembre, que trae una amplia variedad de géneros y estilos a consolas y PC:

Sumerian Six (lunes 2)

Desarrolladores: Artificer

Distribuidora: Devolver Digital

Plataforma: PC

Un juego de estrategia en que los jugadores deben controlar a un comando de científicos militares en misiones tras líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial, usando tecnología experimental y secretos mágicos para frustrar los planes de los nazis.

Harry Potter: Quidditch Champions (martes 3)

Desarrolladores: Unbroken Studios

Distribuidora: Warner Bros. Games

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego deportivo ambientado en el universo literario y cinematográfico de Harry Potter que permite a los jugadores participar en partidas de Quidditch, un deporte mágico jugado con escobas voladores.

The Casting of Frank Stone (martes 3)

Desarrolladores: Supermassive Games

Distribuidora: Behaviour Interactive

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego narrativo de terror desarrollado por Supermassive Games, el estudio creador de títulos como Until Dawn o The Quarry, y ambientado en el universo de Dead by Daylight. Como en los juegos anteriores de Supermassive, el jugador tomará decisiones que alterarán el curso de la historia, ambientada en la década de 1980, que sigue a un grupo de jóvenes aspirantes a cineastas que intentan hacer una película en una fábrica abandonada y descubren horrores en su interior.

Prison Architect 2 (martes 3)

Desarrolladores: Double Eleven

Distribuidora: Paradox Interactive

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La secuela del popular juego de construcción y administración de 2012 Prison Architect. Igual que en el primer juego, el jugador tendrá a su cargo construir y manejar una prisión, esta vez con una presentación tridimensional a diferencia del juego original en 2D.

Bakeru (martes 3)

Desarrolladores: Good-Feel

Distribuidora: Spike Chunsoft

Plataformas: PC, Nintendo Switch

Un colorido juego de acción y plataformas ambientado en una versión de fantasía del Japón antiguo, protagonizado por un aventurero que pelea utilizando batutas de tambor y que puede transformarse para adquirir nuevos poderes.

Parcel Corps (martes 3)

Desarrolladores: Billy Goat Entertainment

Distribuidora: Secret Mode

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego con una estética inspirada en clásicos como Jet Set Radio, en que el jugador encarna a un repartidor en bicicleta que debe navegar un peligroso laberinto urbano realizando improbables hazañas acrobáticas para asegurarse de que sus clientes reciban a tiempo sus paquetes.

Star Trucker (martes 3)

Desarrolladores: Monster & Monster

Distribuidora: Raw Fury

Plataformas: PC, Xbox Series X/S

Un juego de simulación al estilo de títulos como la serie Euro Truck Simulator, pero cambiando las autopistas terrícolas por el espacio sideral, por el que el jugador deberá conducir una nave de transporte de cargas.

Age of Mythology: Retold (miércoles 4)

Desarrolladores: World’s Edge

Distribuidora: Xbox Game Studios

Plataformas: PC, Xbox Series X/S

Un “remaster” del clásico de estrategia y fantasía de 2002 Age of Mythology, en que dioses de distintas mitologías lideran ejércitos en una guerra entre sus distintos fieles. La nueva versión cuenta con animaciones totalmente nuevas y una banda sonora sinfónica, además de gráficos renovados.

Fitness Boxing ft. Hatsune Miku (jueves 5)

Desarrolladores: Imagineer

Distribuidora: Aksys Games

Plataforma: Nintendo Switch

Una expansión del popular juego de ejercicios físicos Fitness Boxing que incorpora nuevas rutinas, música y los personajes Vocaloid, encabezados por la icónica cantante virtual Hatsune Miku.

Gimmick! 2 (jueves 5)

Desarrolladores: Bitwave Games

Distribuidora: Clear River Games

Plataformas: PC, Linux, Nintendo Switch

Una secuela del venerado juego de plataformas de 1992 Gimmick!, de Sunsoft, que toma las ideas de aquél juego y las actualiza con gráficos modernos y nuevos desafíos de destreza para todo público.

Paper Ghost Stories: Third Eye Open (jueves 5)

Desarrolladores: Cellar Vault Games

Distribuidora: Chorus Worldwide

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una aventura narrativa de terror con una presentación que imita ilustraciones en papel, sobre una niña de Malasia que explora fenómenos paranormales en su vecindario.

Astro Bot (viernes 6)

Desarrolladores: Team Asobi

Distribuidora: Sony

Plataforma: PlayStation 5

Un juego de plataformas en 3D que actúa como continuación del juego de 2020 Astro’s Playroom, uno de los títulos de lanzamiento de la PlayStation 5. Como en aquel juego, el jugador controla a Astro, un pequeño robot que debe rescatar a otros robots en mundos llenos de referencias a la historia de PlayStation. El nuevo juego es considerablemente más grande que Astro’s Playroom, con unos 80 niveles en total.

NBA 2K25 (viernes 6)

Desarrolladores: Visual Concepts

Distribuidora: 2K

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

La nueva entrega anual de la serie de simulación de básquetbol NBA 2K, con todas las novedades de la última temporada de la NBA y la WNBA.