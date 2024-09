Videojuegos: estos son los grandes lanzamientos de la semana

Estos son los videojuegos que se lanzarán a consolas y PC durante esta semana:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (lunes 9)

Desarrolladores: Saber Interactive

Distribuidores: Focus Entertainment

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El muy esperado nuevo juego de disparos en tercera persona ambientado en el universo del mundialmente popular juego de mesa Warhammer 40,000. El jugador encarnará a un imparable marine espacial en una sangrienta campaña de conquista interplanetaria que podrá jugar en modo cooperativo en línea con otros dos jugadores. Además de la campaña, el juego cuenta con modos cooperativos y competitivos en línea.

Elsie (martes 10)

Desarrolladores: Knight Shift Games

Distribuidores: Playtonic

Plataformas: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un “roguelike” de plataformas de alto colorido y nivel de movimiento que obliga al jugador a esquivar y destruir a enemigos robóticos con armas mágicas y tecnológicas en niveles generados proceduralmente.

Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York (martes 10)

Desarrolladores: Draw Distance

Distribuidores: Dear Villagers

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una aventura narrativa ambientada en el universo del juego de mesa Vampire: The Masquerade, en que el jugador se une a uno de los poderosos clanes vampíricos que acechan en las sombras de Nueva York e intenta sobrevivir a maquinaciones políticas y complots siniestros.

Satisfactory (martes 10)

Desarrolladores: Coffee Stain Games

Plataforma: PC

Un juego de exploración y construcción en 3D en que el jugador llega a un planeta desierto y debe construir fábricas para la explotación de recursos.

Yars Rising (martes 10)

Desarrolladores: WayForward

Distribuidora: Atari

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Atari VCS

Un juego de aventuras y ciencia ficción en 2D que explora el universo de uno de los grandes clásicos de la historia de Atari, Yar’s Revenge.

Lollipop Chainsaw RePOP (jueves 12)

Desarrolladores: Dragami Games

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un “remaster” del popular juego de acción de 2012 Lollipop Chainsaw, una colaboración entre el creador de videojuegos Goichi Suda (Killer 7, No More Heroes) y el cineasta James Gunn (Guardianes de la Galaxia). El juego sigue a una porrista armada con una motosierra que se enfrenta a hordas de zombis.

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (jueves 12)

Desarrolladores: Capcom

Plataformas: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Una colección que incluye las versiones originales de arcade de grandes clásicos de acción y lucha de Marvel y Capcom: The Punisher (1993), X-Men: Children of the Atom (1994), Marvel Super Heroes (1995), X-Men vs Street Fighter (1996), Marves Super Heroes vs Street Fighter (1997), Marvel vs Capcom: Clash of Super Heroes (1998) y Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes (2000).

Caravan SandWitch (jueves 12)

Desarrolladores: Plane Toast

Distribuidores: Dear Villagers

Plataformas: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

Un juego de aventuras y exploración de ciencia ficción que permite al jugador recorrer vastos parajes naturales en una casa móvil, descubriendo antiguos secretos.

DeathSprint 66 (jueves 12)

Desarrolladores: Sumo Newcastle

Distribuidores: Secret Mode

Plataformas: PC

Un novedoso juego de carreras a pie ambientado en un universo de ciencia ficción futurista en el que corredores deben superar pistas de obstáculos a alta velocidad en busca de la gloria.

Grapple Dogs: Cosmic Canines (jueves 12)

Desarrolladores: Medallion Games

Distribuidores: Super Rare Originals

Plataformas: PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

La secuela del juego de plataformas de 2022 Grapple Dog, que de nuevo pone al jugador en la piel de un acrobático perro que debe superar complejos y coloridos niveles llenos de obstáculos.

Hollowbody (jueves 12)

Desarrolladores: Headware Games

Plataformas: PC

Un juego de terror y ciencia ficción que emula la estética gráfica de la era de “survival horror” de PlayStation 2. El jugador se ve atrapado en las ruinas de una ciudad británica abandonada y debe luchar con recursos limitados para sobrevivir y escapar.

NanoApostle (jueves 12)

Desarrolladores: 18Light Games

Distribuidores: PQube

Plataformas: PC, Nintendo Switch

Un intenso y frenético juego de acción futurista en que una joven mujer debe luchar contra retorcidos mutantes creados por experimentos genéticos y escapar de una instalación científica.

Pico Park 2 (jueves 12)

Desarrolladores: Tecopark

Plataformas: PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X/S

Una continuación del juego de 2016 Pico Park, en el que hasta ocho jugadores deben trabajar juntos o competir entre sí para resolver desafíos de coordinación e intelecto.

Test Drive Unlimited: Solar Crown (jueves 12)

Desarrolladores: KT Racing

Distribuidores: Nacon

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega en la serie Test Drive trascurrirá en una recreación a escala de la isla de Hong Kong, con alrededor de 550 kilómetros de caminos a recorrer.

UFL (jueves 12)

Desarrolladores: Strikerz Inc.

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de fútbol “free to play” creado en colaboración con FIFPro, que incluirá clubes oficiales como el West Ham United, el Sporting Clube de Portugal y futbolistas como Cristiano Ronaldo o Romelu Lukaku, entre muchos otros.

Wild Bastards (jueves 12)

Desarrolladores: Blue Manchu

Distribuidores: Modus Games

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una pandilla de forajidos espaciales busca venganza de un poderoso magnate que intentó aniquilarlos en una aventura de acción estratégica en primera persona.

Funko Fusion (viernes 13)

Desarrolladores: 10:10 Games

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de aventuras inspirado en los mundialmente populares muñecos Funko, con personajes de franquicias como Volver al Futuro, Five Nights at Freddy’s, Invincible, Jurassic Park, The Walking Dead, entre muchas otras.

Edge of Sanity (viernes 13)

Desarrolladores: Vixa Games

Distribuidores: Daedalic Entertainment

Un juego de terror en 2D inspirado en las obras de H.P. Lovecraft, que sigue a un grupo de exploradores que encuentran horrores cósmicos en lo más profundo de Alaska.

Evotinction (viernes 13)

Desarrolladores: Spikewave Games

Distribuidores: Astrolabe Games

Un juego de acción y ciencia ficción en primera persona que pone al jugador en la piel de un científico que debe detener a una inteligencia artificial fuera de control que amenaza a toda la humanidad.