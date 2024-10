¡Atención gamers!: estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos para esta semana:

Fear the Spotlight (martes 22)

Desarrolladores: Cozy Game Pals

Distribuidores: Blumhouse Games

Plataformas: PC, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un juego de terror que emula los gráficos, las mecánicas y la atmósfera de los juegos de ese género de finales de los ‘90, sobre un par de adolescentes atrapadas en su colegio durante una crisis paranormal.

Awaken: Astral Blade (martes 22)

Desarrolladores: Dark Pigeon Games

Distribuidores: ESDigital Games

Plataformas: PC, PlayStation 5

Un “metroidvania” de ciencia ficción en 2D en que el jugador encarna a una androide que emprende una misión de rescate en una zona donde una energía misteriosa convierte a seres humanos y bestias en monstruos mutantes.

Kong: Survivor Instinct (martes 22)

Desarrolladores: 7Levels

Plataformas: PC, PlayStaion 5, Xbox Series X/S

Un juego de acción protagonizado por el icónico gorila gigante Kong, ambientado en el universo de las películas de Godzilla vs Kong. El jugador encarna a un hombre que debe escapar de una ciudad devastada mientras Kong y otros monstruos combaten en ella.

Rivals of Aether II (miércoles 23)

Desarrolladores: Aether Studios

Plataforma: PC

Un juego de peleas al estilo de la saga Super Smash Bros., con estética “pixel art”, secuela del popular título de 2017 Rivals of Aether.

While We Wait Here (miércoles 23)

Desarrolladores: Bad Vice Games

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una peculiar combinación de simulador laboral y juego de terror en que el jugador asume el rol de una encargada en un restaurante, que debe tomar órdenes y preparar la comida de los clientes mientras una catástrofe apocalíptica se cierne sobre el mundo.

Slay the Princess: The Pristine Cut (jueves 24)

Desarrolladores: Black Tabby Games

Distribuidores: Serenity Forge

Plataformas: PC, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una versión expandida del juego de terror psicológico en forma de novela visual Slay the Princess, uno de los grandes éxitos “indie” de 2023, que llega por primera vez a consolas.

The Bridge Curse 2: The Extrication (jueves 24)

Desarrolladores: Softstar

Distribuidores: PQube

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Llega a consolas este juego de terror en primera persona basado en el folclore de Taiwán, en que cuatro personajes deben escapar de una universidad asediada por fenómenos paranormales.

Flint: Treasure of Oblivion (jueves 24)

Desarrolladores: Savage Level

Distribuidores: Microids

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de rol táctico, con combate por turnos y énfasis en la preparación y el planeamiento antes de las batallas, sobre un capitán pirata y su tripulación en busca de un tesoro maldito.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (jueves 24)

Desarrolladores: Kou Shibusawa

Distribuidores: Koei Tecmo

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Una “remake” de Romance of the Three Kingdoms 8, originalmente lanzado en 2001 y considerado uno de los mejores juegos de la aclamada serie de juegos de estrategia histórica de Koei Tecmo.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (jueves 24)

Desarrolladores: Square Enix

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Una “remake” completo del icónico juego de rol Romancing SaGa 2 de 1993, que introduce elementos modernos y una narrativa con doblaje, entre muchas otras innovaciones.

Telebbit (jueves 24)

Desarrolladores: Ikinagames

Distribuidores: Hyper Real

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un intenso juego de plataformas en que el jugador encarna a un conejo que debe superar obstáculos con el poder de la teletransportación.

Voidwrought (jueves 24)

Desarrolladores: Powersnake

Distribuidores: Kwalee

Plataformas: PC, Nintendo Switch

Un “metroidvania” en 2D sobre un explorador que recorre las ruinas de una civilización olvidada y debe enfrentar horrores cósmicos para descubrir sus secretos.

The Smurfs: Dreams (jueves 24)

Desarrolladores: Ocellus Services

Distribuidores: Microids

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un colorido juego de plataformas basado en los icónicos Pitufos del artista belga Peyo.

Call of Duty: Black Ops 6 (viernes 25)

Desarrolladores: Treyarch y Raven Software

Distribuidores: Activision

Plataformas: PC, PlaySation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

La muy esperada nueva entrega de acción en primera persona la saga Call of Duty da continuidad a la historia de la serie Black Ops, y sigue a agentes de fuerzas especiales que dan caza a una organización clandestina que ha infiltrado a la CIA estadounidense a principios de la década de 1990. Además del modo historia, vuelven los siempre populares modos competitivos multijugador y el modo cooperativo “Zombies”.

Sonic x Shadow: Generations (viernes 25)

Desarrolladores: Sonic Team

Distribuidores: Sega

Plataformas: PC, PlaySation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

El nuevo juego de plataformas del icónico erizo azul Sonic, de Sega, marca también el regreso de su rival Shadow. Se trata de una remasterización del juego de 2011 Sonic Generations, que añade la historia de Shadow en paralelo a los eventos originales de aquél título. Incluirá un nivel basado en la película Sonic The Hedgehog 3, con Keanu Reeves en la voz de Shadow.

The Coma 2B: Catacomb (viernes 25)

Desarrolladores: Dvora Studio

Distribuidores: Headup Games

Plataformas: PC, PlaySation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una precuela del juego coreano de terror The Coma 2: Vicios Sisters, que sigue al protagonista del primer juego en un nuevo viaje a una dimensión de terror.