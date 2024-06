“Patrullaje”, el documental que reveló en Asunción la dura realidad de Nicaragua

En “Patrullaje”, un documental estrenado el año pasado, los directores Camilo de Castro y Brian Allgood sumergen al espectador en la riqueza natural de la Reserva Biológica Indio Maíz. Se trata de un espacio ubicado al sur de Nicaragua en el que conviven armoniosamente familias de la comunidad Rama y Kriol con animales como tucanes, tapires, jaguares, monos y más.

En esta película, Margarito y Armando son dos de los guardabosques que están abocados a cuidar la biodiversidad de este espacio bañado por ríos y repleto de añosos árboles. Pero también deben hacer frente a las fincas ganaderas que se van montando de forma ilegal en esta reserva biológica.

A través de un trabajo de relevamiento y con la colaboración de un grupo de periodistas, la comunidad Rama y Kriol emprendió acciones legales para hacer frente a estas amenazas derivadas de los flojos controles de trazabilidad implementados para la producción cárnica con fines de exportación.

Camilo de Castro señaló que lastimosamente tras la finalización del rodaje del documental en 2018, la situación en Nicaragua empeoró y muchas de estas familias fueron desplazadas de su territorio, incluso debiendo ir al exilio.

El mismo cineasta está actualmente exiliado en Costa Rica y su película, que fue recomendada por el actor Leonardo DiCaprio en sus redes sociales, está prohibida por la dictadura en Nicaragua.

Comentó además que una reciente reforma a la Ley de Cine obliga a los realizadores a entregar todo su material a la Cinemateca para obtener un permiso. “Ellos tienen que ver todo tu material antes que puedas editar y si no están de acuerdo con el contenido tienen el derecho de confiscar el material que filmaste”, detalló.

“Hoy en día, las películas que se están haciendo en Nicaragua son películas sancionadas por la dictadura y son propaganda. No existe el cine independiente en Nicaragua hoy en día”, añadió el cineasta.

También sostuvo que desde abril de 2018, en que hubo una revuelta ciudadana, “se ha venido agudizando la represión a tal punto que más de 800.000 personas han tenido que abandonar el país, más de 300.000 personas han solicitado refugio en otros países por ser perseguidos políticos y hay 138 personas presas políticas hoy en día, y muchas personas que están sufriendo persecución todos los días”.

“En Nicaragua no se puede hacer cine independiente, en Nicaragua no se puede hacer música, no se puede hacer nada que incomode al poder”, lamentó el cineasta. También indicó que “Patrullaje” estará próximamente disponible para toda Latinoamérica a través de la plataforma Max.