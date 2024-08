Charla con los actores de “La Sociedad de la Nieve”: ¿quiénes vienen a Asunción?

Parte del elenco de “La Sociedad de la Nieve” protagonizará este martes 6 una charla en el Teatro “Agustín Barrios” del Centro Paraguayo Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo). Las puertas se abrirán a las 19:00, el evento comenzará a las 19:30 y posteriormente a las 21:30 habrá un Meet & Greet, exclusivo para 100 personas quienes tendrán la oportunidad de conocer a los artistas, saludarlos y tomarse fotografías.

Esta actividad se da en el marco de una gira, organizada por la productora 202 Pro, que ya ha recorrido ciudades de Chile, Ecuador, Perú y próximamente llegará a México. En esta charla, los actores compartirán sus experiencias en el rodaje de la película y el público también podrá hacer preguntas.

En este encuentro compartirán detalles acerca de los días del casting, su relación con el director de la película, cómo armaron cada uno de sus personajes, algunas técnicas de actuación utilizadas y demás.

La comitiva está integrada por Esteban Kukuriczka, quien interpretó a Fito Strauch; Felipe Otaño, que encarnó a Carlitos Páez; Fernando Contigiani García, que tuvo el papel de Arturo Nogueira. También estarán Rafael Federman, que encarnó a Eduardo Strauch y Valentino Alonso, quien tuvo el rol de Pancho Delgado.

El equipo se completa con Diego Vegezzi, cuyo rol fue el de Marcelo Pérez; Manuel Parga, quien interpretó a Carlos Roque y Rafael Ramusio Mora, quien se encargó de representar a Diego Storm.

“En cada conversatorio surge algo distinto. Es muy lindo estar ahí con mis compañeros, con mis amigos y de repente ellos cuentan cosas que quizás yo no había escuchado, no me había enterado y de repente las descubro ahí con el público. Está muy bueno eso”, adelantó Valentino Alonso a ABC.

Indicó que la charla tiene una duración aproximada de una hora y media, en la que van intercalando el recorrido que ya tienen pensado, con las preguntas del público. También comentó que todos conocieron a los sobrevivientes a los que interpretaron y los que interpretan a personas que no volvieron de la montaña conocieron a los familiares.

“Esto fue algo importante que marcó Jota desde un principio, que es acercarse a las personas reales, a las historias con el respeto tratarse de personas que existen, que tienen familias y que están ahí. Era muy importante construir ese vínculo con ellos”, expresó.

“La Sociedad de la Nieve” está basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, que narra la historia del trágico vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que en 1972 se estrelló en la Cordillera de los Andes cuando llevaba a Chile a un equipo de rugby. Solo sobrevivieron del impacto 29 de los 45 pasajeros. Atrapados en uno de los entornos más inclementes del mundo, los sobrevivientes debieron recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

¿Cuánto cuestan y dónde se compran las entradas?

Las entradas para esta charla están a la venta a través de www.passline.com.py.

Los precios y sectores son:

- Silver: G. 210.000

- Gold: G. 260.000

-VIP con Meet & Greet: G. 415.000