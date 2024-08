Estrenos en cines: vuelven el terror paraguayo y la saga de ciencia ficción “Aliens”

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca una nueva producción paraguaya de terror de la mano del director Hugo Cardozo, realizador de la taquillera Morgue (2019).

No entres sigue a dos jóvenes que tienen un canal de YouTube centrado en fenómenos sobrenaturales, quienes deciden explorar una mansión supuestamente embrujada en Ypacaraí y descubren terribles secretos en el siniestro edificio.

Lucas Caballero y Pablo Martínez protagonizan.

También desde hoy está en cines paraguayos Alien: Romulus, una nueva entrega en la saga de ciencia ficción y terror que comenzó con Alien, del director Ridley Scott, en 1979.

Esta nueva película trascurre entre los eventos de la primera Alien y su secuela Aliens (1986), y sigue a un grupo de colonos espaciales que exploran una estación espacial aparentemente abandonada, y descubren que la razón por que la estructura está desierta es que letales criaturas alienígenas la han infestado.

Cailee Spaeny (Guerra civil) protagoniza bajo la dirección del cineasta uruguayo Fede Álvarez (No respires).

Romance y aventuras animadas

Otra novedad de la semana es Romper el círculo, un drama romántico que adapta la popular novela It Ends With Us de Colleen Hoover.

La película sigue a una pareja que enfrenta un incidente doloroso que pone a prueba su relación, una crisis que se agudiza con la llegada de un viejo amor de la mujer.

Justin Baldoni (Jane the Virgin) dirige y protagoniza Blake Lively (Amigos imaginarios) y Brandon Sklenar (Midway).

Finalmente, se estrena hoy la película animada Mascotas en apuros, sobre un gato y un perro que acaban separados de su familia durante una mudanza, y deben emprender un arriesgado viaje para encontrar su nuevo hogar.

“Coraline” vuelve a la gran pantalla

Además, se re-estrena hoy en cines paraguayos la aclamada película animada de 2009 Coraline, basada en la novela homónima de Neil Gaiman sobre una niña que descubre un mundo alternativo que parece ser el que siempre soñó, pero que esconde oscuros secretos.

La película es dirigida por Henry Selick, realizador de clásicos de animación “cuadro por cuadro” como El extraño mundo de Jack (1993) o Jim y el durazno gigante (1996).