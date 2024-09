Asuficc 2024: seis días para disfrutar del cine contemporáneo en Asunción

Desde este martes y hasta el próximo domingo 6 de octubre se realizará el Asuficc, que este año sumó un día más a su programación para poder abarcar más películas, según afirmó su director artístico Juanjo Pereira.

Lea más: Murió Maggie Smith, la célebre actriz británica de “Downton Abbey” y “Harry Potter”

Destacó que este año el festival tendrá un foco dedicado a directoras chilenas, además de la Competencia Internacional de Largometrajes, la Competencia Internacional de Cortometrajes y el Panorama Paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este año inauguramos una nueva sección que se llama Protagonistas, que es para películas más grandes. que tienen un recorrido de festivales importantes y que merecen otro destaque”, detalló.

Pereira señaló que la mayoría de las películas son estrenos para Paraguay, incluyendo los cortometrajes que formarán parte del Panorama Paraguayo. En esta sección se podrán ver: “Sobreplastificación”, de Pamela Paredes; “En la frontera”, de Álvaro Leoz; “Quatre mesonges et una vérité”, de Jimena Román; “El último campeón”, de Katia Acosta; “El color de la yerba”, de Cecilia Ortiz; y “Campo de cebollas”, de Juana Miranda.

Este año, el festival también sumará una sede. Al Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary), el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos) y la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), se sumará el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Pereira afirmó que el desafío del festival es que pueda nuclear a la industria y también que sea un foco latinoamericano. “Que de a poco podamos mostrar que Asunción tiene un festival grande y que se puedan hacer encuentros de la industria acá. Cada año tratamos de que eso crezca un poquito”, remarcó.

En estos días también se hará el Asuficc Lab, con cinco proyectos seleccionados, que recibirán la mentoría del cineasta brasileño Affonso Uchôa.

El acceso a todas las proyecciones será libre y gratuito.

Programación Asuficc 2024

Martes 1 de octubre

Sede: Centro Cultural del Puerto de Asunción

20:00 Película de Apertura: I’m not everything I want to be (Klára Tasovská, República Checa, 90′, 2024)

Miércoles 2 de octubre

Sede: Centro Cultural de España “Juan de Salazar”

16:00 Competencia Internacional de Largometrajes: Lumbrensueño (José Pablo Escamilla, México, 80′, 2023)

18:00 Competencia Internacional de Largometrajes: Compartespacios (Carmen Rojas Gamarra, 74′, Perú, 2023)

20:00 Protagonistas: 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola Solaguren, España, 129′, 2023)

Jueves 3 de octubre

Sede: Teatro de las Américas del CCPA

16:00 Foco: Directoras Chilenas. Las demás (Alexandra Hyland, Chile, 80′, 2023)

18:00 Competencia Internacional de Cortometrajes- Programa 1

20:00 Competencia Internacional de Largometrajes: This is going to be big (Thomas Charles Hyland, Australia, 100′, 2023)

Viernes 4 de octubre

Sede: Centro Cultural del Puerto de Asunción

16:00 Protagonistas: El paraíso (Enrico Maria Artale, Italia, 106′, 2023)

18:00 Competencia Internacional de Cortometrajes- Programa 2

20:00 Competencia Internacional de Largometrajes: Cidade; campo (Juliana Rojas, Brasil, 119, 2024)

Sábado 5 de octubre

Sede: Centro Cultural de España “Juan de Salazar”

16:00 Foco: Directoras Chilenas. Mis hermanos sueñan despiertos (Claudia Huaiquimilla, Chile, 85′, 2021)

18:00 Competencia Internacional de Largometrajes: Monisme (Riar Rizaldi, Indonesia, 115′, 2023)

20:00 Competencia Internacional de Largometrajes: Memorias de un cuerpo que arde (Antonella Sudasassi Furniss, Costa Rica / España, 90′, 2024)

Domingo 6 de octubre

Sede: Alianza Francesa

16:00 Protagonistas: Las cosas indefinidas (María Aparicio, Argentina, 81′, 2023)

18:00 Foco: Directoras Chilenas. Malqueridas (Tana Gilbert, Chile, 74′, 2023)

20:00 Panorama Paraguayo