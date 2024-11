¿Qué se estrena en cines de Paraguay en noviembre?

El mes de noviembre trae a cines de Paraguay en estreno la secuela de un clásico moderno que arrasó con los premios Óscar hace casi 25 años, lo nuevo de Dwayne Johnson, un muy esperado musical con Ariana Grande y muchas otras novedades.

Estos son los estrenos anunciados para noviembre en cines de Paraguay:

Código: Traje rojo (jueves 7)

Una comedia de acción navideña en la que Papá Noel es secuestrado del Polo Norte y su jefe de seguridad debe hacer equipo con un cazarrecompensas para rescatarlo. Protagonizada por Dwayne Johnson (Black Adam), Chris Evans (El hombre gris), Lucy Liu (Shazam: La furia de los dioses), J.K. Simmons (El sindicato) y Kiernan Shipka (Longlegs); y dirigida por Jake Kasdan (Jumanji: El siguiente nivel).

El aprendiz (jueves 7)

Un filme biográfico sobre el magnate estadounidense Donald Trump, sus negocios en bienes raíces y su relación con su abogado Ray Cohn. Protagonizan Sebastian Stan (Pam & Tommy) y Jeremy Strong (Succession) bajo la dirección de Ali Abbasi (Holy Spider).

Atentado en Madrid (jueves 7)

Un thriller español de suspenso sobre un hombre que es tomado como rehén por un terrorista luego de un atentado en Madrid. Protagonizada por Luis Tósar (En los márgenes) y dirigida por Daniel Calparsoro.

La caída del Vuelo 811: La sobreviviente (jueves 7)

Un thriller ruso de supervivencia basado en hechos reales, sobre una mujer que debe sobrevivir en el gélido norte de Rusia luego de que su avión se estrella. Protagonizada por Nadezhda Kaleganova y dirigida por Dmitry Suvorov.

Gladiador II (jueves 14)

La secuela del taquillero y galardonado filme Gladiador (2000) trascurre décadas después de la venganza de Máximo y sigue a su hijo Lucio, quien vive alejado de Roma hasta que las fuerzas del general romano Marco Acacio invaden sus tierras y matan a su familia. Convertido en esclavo, Lucio es acogido por un ambicioso ex esclavo que planea usarlo para derrocar a los emperadores, a cambio de venganza contra Marco Acacio. Con Paul Mescal (Aftersun), Pedro Pascal (The Last of Us) y Denzel Washington (El justiciero 3). Dirigida por Ridley Scott, realizador de la primera película y de clásicos como Alien (1979) o Blade Runner (1982).

No te sueltes (jueves 14)

Un thriller de terror sobre una madre y sus dos hijos, quienes deben sobrevivir en un bosque donde son asediados por una misteriosa fuerza sobrenatural. Protagonizada por Halle Berry (El sindicato) y dirigida por Alexandre Aja (Infierno en la tormenta).

Wicked (jueves 21)

Una adaptación del exitoso musical teatral que a su vez se basa en el mundo creado por Frank L. Baum en las novelas de El maravilloso mago de Oz. La historia sigue a la joven hechicera Elphaba durante sus estudios mágicos, donde da los primeros pasos para convertirse en una poderosa bruja. Protagonizan Cinthia Erivo (Harriet), Ariana Grande (No miren arriba), Michelle Yeoh (Cacería en Venecia) y Jeff Goldblum (Jurassic World: Dominio) y dirige Jon M. Chu (En el barrio).

Hereje (jueves 21)

Un filme de terror sobre dos misioneras mormonas que visitan a un hombre para intentar convertirlo, pero descubren que se trata de una persona inimaginablemente peligrosa. Con Hugh Grant (Wonka), Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chloe East (Los Fabelman) y Topher Grace (El infiltrado del KKKlan). Dirigida por Scott Beck y Bryan Woods.

La venganza de Cenicienta (jueves 21)

Una nueva versión “oscura” del clásico cuento de Cenicienta, en que una joven maltratada por su madrastra y hermanastras decide hacer justicia por mano propia y buscar venganza, con ayuda de un hada madrina. Con Lauren Staerck y Natasha Henstridge, dirigida por Andy Edwards.

Moana 2 (jueves 28)

La secuela de la galardonada película animada de Disney Moana (2016). Tres años después de los eventos del filme anterior, Moana y el semi-dios Maui emprenden un nuevo viaje oceánico para enfrentar a un dios cuya maldición ha hundido una isla en la oscuridad. En su versión original en inglés, la película vuelve a contar con las voces de Auli’i Cravalho como Moana y Dwayne Johnson como Maui.

Criaturas: Línea de extinción (jueves 28)

Un thriller post apocalíptico en que un hombre y dos mujeres se adentran en una montaña infestada de monstruos para salvar a un niño. Protagonizada por Anthony Mackie (Twisted Metal) y Morena Baccarin (Deadpool y Wolverine), y dirigida por George Nolfi (The Banker).