¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Comienza un nuevo fin de semana y no siempre es fácil deducir qué hay de nuevo en series o películas para ver en plataformas de streaming, así que decidimos ahorrarte el trabajo y presentarte una guía con algunas de las novedades más interesantes y dónde podés verlas.

Esta semana, la lista incluye dramas históricos cargados de estrellas, la llegada a streaming de una de las grandes superproducciones del año y el regreso de series muy populares con nuevas temporadas:

Las series nuevas para probar el fin de semana

Un hombre infiltrado (Netfix)

La nueva comedia televisiva del creador de Parks and Recreation y The Good Place está basada en el galardonado documental chileno El agente topo, de Maite Alberti, y sigue a Ted Danson (The Good Place) como un jubilado que es contratado por una detective para ir como “infiltrado” a una casa de retiro para adultos mayores para una investigación.

Juegos sexuales (Amazon Prime Video)

Una adaptación a serie de televisión de la película de 1999 del mismo nombre, que cuenta la historia de dos manipulativos hermanastros y los juegos mentales que llevan adelante desde su posición de privilegio en una prestigiosa universidad. Con Sarah Catherine Hook, Zac Burgess, Savannah Lee Smith y Claire Forlani.

Zombieverso: Sangre fresca (Netflix)

Una nueva edición del popular “reality show” surcoreano donde los participantes deben superar desafíos durante un apocalípsis zombi.

La vida sexual de las universitarias, temporada 3 (Max)

Llegan nuevos episodios de esta aclamada serie de comedia dramática sobre las desventuras amorosas de cuatro jóvenes universitarias y su transición a la vida adulta. Con Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott.

La emperatriz, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie alemana de drama histórico sobre la relación entre la emperatriz Isabel y el emperador Francisco José.

Outlander, temporada 7, parte 2 (Disney+)

Está disponible la segunda tanda de episodios de la temporada 7 de la popular serie de acción histórica que traslada las aventuras temporales de los Fraser a época de la guerra revolucionaria de Estados Unidos.

Las películas nuevas para el fin de semana

Blitz (Apple TV+)

La nueva película del director Steve McQueen, ganador del Óscar por 12 años de esclavitud, trascurre durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a un niño evacuado de Londres por los bombardeos de los nazis, quien decide adentrarse de nuevo en la ciudad para reunirse con su madre. Con Elliott Heffernan, Saoirse Ronan y Harris Dickinson.

Hechizados (Netflix)

Una nueva película animada de fantasía sobre una joven princesa que debe romper una maldición que ha transformado a sus padres en monstruos. En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Rachel Zegler, Javier Bardem y Nicole Kidman. Además, inculuye canciones compuestas por el legendario Alan Menken, autor de la música de clásicos de Disney como La sirenita, La bella y la bestia, Aladdin o Enredados.

La lección de piano (Netflix)

Un drama basado en una obra teatral del laureado dramaturgo August Wilson, que sigue la vida de una familia afroamericana en la década de 1930 y gira en torno a un piano con una historia muy peculiar. Con Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher y Erykah Badu, dirigida por Malcolm Washington.

Joy (Netflix)

Un drama histórico basado en la vida real que sigue al grupo de científicos que desarrolló la fecundación in vitro. Protagonizada por Thomasin Mackenzie, Bill Nighy y James Norton, y dirigida por Ben Taylor.

Fuera de mí (Disney+)

Un drama basado en la novela Out of my Mind de Sharon M. Draper. Sigue a una joven con parálisis cerebral y memoria fotográfica que, junto a su familia y amigo, busca abrirse paso en la vida. Con Phoebe Rae-Taylor, Jennifer Aniston y Rosemarie DeWitt, dirigida por Amber Sealey.

Profesión peligro (Max)

Luego de su paso por los cines, llega a streaming esta película de acción sobre un doble de riesgo de cine que acaba metido en problemas muy reales cuando se ve obligado a encontrar a un actor desaparecido y salvar el rodaje que dirige su exnovia. Protagonizada por Ryan Gosling, Emily Blunt y Aaron Taylor Johnson, dirigida por David Leitch.