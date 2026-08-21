El final de Outer Banks y la captura del Chapo: Qué ver en el finde en streaming

Esta semana trae a plataformas de streaming un thriller mexicano basado en asombrosos hechos reales, varias propuestas de comedia romántica y el final de una de las series más populares de Netflix, entre otras novedades.

Películas

La captura (Netflix)

Un thriller mexicano de acción inspirado en hechos reales, que tiene como protagonistas a dos policías que se ven sorprendidos en una situación posiblemente fatal cuando detienen inesperadamente a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, dirigida por Chava Cartas.

Quince días (Netflix)

Una comedia romántica brasileña en la que las tranquilas vacaciones de verano de un joven estudiante se ven trastocadas cuando otro joven, de quien está enamorado, reaparece repentinamente. Con Miguel Lallo, Diego Lira y Débora Falabella, dirigida por Daniel Lieff.

En la zona gris (Prime Video)

Tras pasar por cines hace unos meses, llega a streaming la más reciente película de acción del director Guy Ritchie, sobre un grupo de mercenarios que son contratados para recuperar una enorme suma de dinero robada por un mafioso internacional. Protagonizan Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González.

Amor, amor, boda (Netflix)

Una comedia romántica india en el que un joven matrimonio de recién casados debe hallar la forma de ajustarse a su nueva vida cuando la novia se niega a dejar la casa de sus padres. Dirigida y protagonizada por Elan.

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Series

Outer Banks, temporada 5 (Netflix)

La temporada final de esta serie de drama juvenil sobre grupos opuestos de adolescentes de una comunidad costera de California enfrentados en la búsqueda de un legendario tesoro. Protagonizada por Chase Stokes, Madelyn Cline y Madison Bailey.

S&X (Netflix)

Una comedia romántica japonesa sobre un médico especialista en terapia sexual que intenta ayudar a sus pacientes mientras lidia con sus propias ansiedades. Con Kento Nakajima y Yuko Araki.

León (Disney+)

Un documental de National Geographic que sigue cuatro años de la vida de un joven león, desde cachorro hasta convertirse en líder de su manada. Narrado por el cineasta Jon Favreau.

Sacrificio de sangre (Netflix)

Una miniserie sueca de suspenso en la que un joven detective debe esclarecer una brutal serie de asesinatos que tienen como víctimas a agentes de policía. Protagonizan Jakob Oftebro y Peter Andersson.

Lago Tranquilo, temporada 5 (Apple TV)

Nuevos episodios de esta serie animada infantil sobre la amistad entre un grupo de niños y un oso panda quien, por medio de cuentos y acertijos, les enseña sobre la vida.