De Moria Casán a Mourinho: Los estrenos del fin de semana en streaming

Esta semana trae a plataformas de streaming una serie basada en la vida de un ícono de la farándula argentina, lo nuevo del universo de DC Comics en televisión, un documental sobre una leyenda del fútbol internacional y muchas otras novedades que ya están disponibles para ver durante el fin de semana.

Series

Moria (Netflix)

Una serie biográfica argentina que dramatiza la vida y las décadas de carrera de la icónica actriz y ‘vedette’ Moria Casán. Protagonizada por Sofía Gala, Cecilia Roth y Griselda Siciliani.

Linternas (HBO Max)

Una serie basada en los cómics Linterna Verde de DC. El veterano Linterna Verde Hal Jordan debe acompañar al novato John Stewart mientras este da sus primeros pasos como miembro de una fuerza intergaláctica de seguridad. Con Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly MacDonald. El primer capítulo se estrena el domingo.

Reacher, temporada 4 (Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie de acción basada en las novelas del autor Lee Child sobre Jack Reacher, un ex investigador militar que se enfrenta distintas siniestras conspiraciones. Protagonizan Alan Ritchson, Sydelle Noel y Agnez Mo.

Mourinho (Netflix)

Una serie documental sobre la exitosa carrera del emblemático entrenador de fútbol José Mourinho, quien ha dirigido algunos de los clubes más grandes del mundo como el Chelsea, el Real Madrid o el Manchester United.

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Las azules, temporada 2 (Apple TV)

Regresa esta serie policial mexicana que trascurre en la década de 1970 y sigue a las integrantes de la primera fuerza policial de México íntegramente conformada por mujeres mientras intentan esclarecer una serie de asesinatos. Con Bárbara Mori, Ximena Sariñana y Natalia Téllez.

Mi brillante carrera (Netflix)

Una serie romántica australiana que trascurre a principios del siglo XX y sigue a una joven campesina que busca desafiar las normas sociales y abrirse paso en el mundo de la literatura. Protagonizada por Philippa Northeast, Chris Chung y Anna Chancellor.

El peso de la ley (Netflix)

Una serie sudafricana de suspenso sobre una joven fiscal que se ve involucrada en las actividades de una peligrosa pandilla carcelaria liderada por su propio hermano. Con Nqobile Khumalo, Given Stuurma y Tony Kgoroge.

Link Click, temporada 2 (Crunchyroll)

Nuevos episodios de esta serie animada china basada en el web comic homónimo de Li Haoling sobre dos jóvenes que pueden ingresar a las fotografías que les traen sus clientes y descubrir secretos del pasado.

Llantas, temporada 3 (Netflix)

Regresa esta serie estadounidense de comedia sobre un hombre que intenta mantener a flote un taller de automóviles que heredó, ayudado por su excéntrico primo. Protagonizan Shane Gillis y Steve Gerben.

Películas

Un hijo propio (Netflix)

Una comedia dramática mexicana documental sobre una joven mujer quien, bajo presión social, decide fingir un embarazo y debe mantener la farsa ante su familia y llegar a consecuencias imprevistas. Con Ana Celeste y Armando Espitia, dirigida por Maite Alberdi.

Camp Rock 3 (Disney+)

La nueva entrega de la serie de películas musicales Camp Rock encuentra a los integrantes del grupo Connect 3 de vuelta en el campamento, donde buscan a un nuevo artista para que los acompañe en su gira. Protagonizada por Nick Jones, Joe Jonas y Kevin Jonas, dirigida por Verónica Rodríguez.

Travis Barker: Más fuerte que el miedo (Disney+)

Un documental íntimo sobre la vida del baterista Travis Barker, miembro de la icónica banda de rock Blink-182, centrado en su recuperación luego de un grave accidente que casi acabó con su vida.

No se desea buena suerte (Netflix)

Una comedia dramática estadounidense sobre una joven que consigue el rol protagónico en una obra teatral de su colegio, pero al mismo tiempo debe hacer frente a la dura realidad que supone el diagnóstico de cáncer de su madre. Con Sunny Sandler, Melanie Lynskey y Steve Buscemi, dirigida por Julia Hart.

Esto, aquello y todo lo demás (Netflix)

Un drama filipino sobre una escritora que regresa a su hogar de la infancia y entra en conflicto con su madre debido a secretos del pasado. Protagonizan Jodi Santa Maria y Agot Isidro bajo la dirección de Cholo Laurel.