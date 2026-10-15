Cine y TV
15 de octubre de 2026 - 08:32

Estrenos de cine: “Street Fighter”, animación y supervivencia llegan a la cartelera

Hombre de pie en el ring con pantalón corto rosa y camiseta blanca, con expresión eufórica tras ganar.
Noah Centineo interpreta a Ken Masters en la película "Street Fighter", que llega este jueves a los cines.filmaffinity.es

“Street Fighter”, la película de acción real basada en la popular saga de videojuegos, lidera los estrenos de esta semana. También llegan a los cines la cinta animada “Guardianes del museo 2″ y el thriller de supervivencia “La caída de la ballena”.

Por Maripili Alonso
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Tres películas muy distintas entre sí renuevan esta semana la cartelera de los cines en Paraguay. “Street Fighter”, basada en el videojuego homónimo, encabeza el listado de estrenos.

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Bajo la dirección de Kitao Sakurai (“Twisted Metal”), esta producción ambientada en 1993 presentará a los luchadores de Street Fighter, Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes son obligados a volver a la acción tras ser reclutados por la misteriosa Chun-Li (Callina Liang).

Pero tras el Torneo Mundial de Guerreros se esconde una conspiración mortal que obligará a los luchadores callejeros enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado.

La película incluye la participación de Jason Momoa, el rapero Curtis “50 Cent” Jackson y el luchador de UFC Alexander Volkanovski.

“La caída de la ballena” y el reto de sobrevivir en lo profundo del mar

El thriller “La caída de la ballena” es otra de las novedades de esta semana. Se trata de una película dirigida por Brian Duffield (“Underwater”), que tiene como protagonistas a Austin Abrams y Josh Brolin.

Buzo con equipo de inmersión bajo el agua, levantando una mano mientras un pulpo lo envuelve con sus tentáculos.
Escena de la película de supervivencia "La caída de la ballena" que está entre los estrenos de cine de esta semana.

La trama sigue a Jay Gardiner, un joven que tras la muerte de su padre se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos. Al ser tragado por una ballena, con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta que las lecciones de su padre le pueden ayudar a escapar.

“Guardianes del Museo 2″, una aventura animada con tesoros del Antiguo Egipto

“Guardianes del Museo 2: Los tesoros de Egipto” llega desde Rusia con una aventura animada para disfrutar en familia.

Público emocionado durante el estreno de 'Guardianes del museo 2', con decoraciones coloridas y ambiente festivo.
'Guardianes del museo 2' ofrecerá una aventura ambientada en el Antiguo Egipto.

La película, dirigida por Vasiliy Rovenskiy, presenta a Maurice, Vincent, Cleopatra y sus pequeños gatitos en una emocionante aventura por Egipto en busca de un legendario genio capaz de conceder un único deseo cada mil años.

Entre pirámides, secretos y peligros, los protagonistas de esta aventura descubrirán que el verdadero tesoro no es un deseo, sino el poder de la amistad y el trabajo en equipo.