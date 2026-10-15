Estrenos de cine: “Street Fighter”, animación y supervivencia llegan a la cartelera

Tres películas muy distintas entre sí renuevan esta semana la cartelera de los cines en Paraguay. “Street Fighter”, basada en el videojuego homónimo, encabeza el listado de estrenos.

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Bajo la dirección de Kitao Sakurai (“Twisted Metal”), esta producción ambientada en 1993 presentará a los luchadores de Street Fighter, Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes son obligados a volver a la acción tras ser reclutados por la misteriosa Chun-Li (Callina Liang).

Pero tras el Torneo Mundial de Guerreros se esconde una conspiración mortal que obligará a los luchadores callejeros enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado.

La película incluye la participación de Jason Momoa, el rapero Curtis “50 Cent” Jackson y el luchador de UFC Alexander Volkanovski.

“La caída de la ballena” y el reto de sobrevivir en lo profundo del mar

El thriller “La caída de la ballena” es otra de las novedades de esta semana. Se trata de una película dirigida por Brian Duffield (“Underwater”), que tiene como protagonistas a Austin Abrams y Josh Brolin.

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La trama sigue a Jay Gardiner, un joven que tras la muerte de su padre se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos. Al ser tragado por una ballena, con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta que las lecciones de su padre le pueden ayudar a escapar.

“Guardianes del Museo 2″, una aventura animada con tesoros del Antiguo Egipto

“Guardianes del Museo 2: Los tesoros de Egipto” llega desde Rusia con una aventura animada para disfrutar en familia.

La película, dirigida por Vasiliy Rovenskiy, presenta a Maurice, Vincent, Cleopatra y sus pequeños gatitos en una emocionante aventura por Egipto en busca de un legendario genio capaz de conceder un único deseo cada mil años.

Entre pirámides, secretos y peligros, los protagonistas de esta aventura descubrirán que el verdadero tesoro no es un deseo, sino el poder de la amistad y el trabajo en equipo.