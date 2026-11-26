- Título original: Focker-in-Law
- Dirección: John Hamburg
- Guion: No especificado en la fuente
- Reparto: Ben Stiller, Robert De Niro, Ariana Grande
- Calificación: Para mayores de 13 años
- Duración: 105 minutos
Asunción
- Cinemark: 2D Castellano Premier: 15:00; 2D Castellano: 15:00, 20:30; 2D Subtitulado Premier: 17:30, 20:00, 22:30; 2D Subtitulado: 17:30, 20:00, 22:30, 23:00.
- Itaú Cinemapop del Sol: 2D Subtitulada: 18:15, 20:20, 22:40.
- Cines Itaú Hiperseis: 2D Subtitulada: 15:05, 19:15; 2D Doblada: (*) 13:00, 17:10, 21:20.
- Itaú Cinemapop del Mall: 2D Subtitulada: 16:30, 18:40, 20:50.
- Cine Multiplaza: Doblada 2D: (*) 13:15, 15:00, 19:20, 21:30
- Cine Villamorra: Doblada 2D: (*) 13:00, 17:30, 19:40, 21:45
San Lorenzo
- Cines Pinedo: 2D Doblada: (*) 13:00, 15:05, 17:10, 19:15; 2D Subtitulada: 21:20.
- Cine Fuente: Doblada 2D: 15:10, 19:30, 21:30.
- Itaú Cinemapop San Lorenzo: 2D Subtitulada: (*) 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.
Lambaré
- Itaú Cinemapop Cerroalto: 2D Subtitulada: 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.
Mariano Roque Alonso
- Itaú Cinemapop Mariano: 2D Subtitulada: (*) 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.
Itauguá
- Itaú Cinemapop Paseo Guaraní: 2D Subtitulada: 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.
Coronel Oviedo
- Cinemapop D Shopping: 2D Subtitulada: 16:30, 18:40, 20:50.
Caaguazú
- Cine Art Caaguazú: Castellano: 20:30.
Ciudad del Este
- Cine Art Ciudad del Este - Shopping Zuni: Castellano: 16:15, 18:15, 20:15.
- Cinemark Ciudad del Este: 2D Castellano: 13:45, 16:30, 19:00; 2D Subtitulada: 21:30.
- Cine Art Plaza - Shopping Plaza City: Castellano: 16:30, 21:00.