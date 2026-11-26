Título original: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Dirección: Francis Lawrence
Reparto: Joseph Zada, Elle Fanning, Mackenna Grace, Ben Wang, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, entre otros.
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 158 minutos
Asunción
- Cinemark: 2D Castellano Premier: 15:00; 2D Castellano: 13:10, 15:00, 16:40; 2D Subtitulado D-BOX: 14:20, 17:50, 21:20; 2D Subtitulado XD: 14:20, 17:50, 21:20; 2D Subtitulado Premier: 18:30, 22:00; 2D Subtitulado: 18:30, 20:15, 22:00
- Cines Itaú Hiperseis: 2D Subtitulada: (*) 13:00, 16:00, 20:00 y 22:00 (jueves, viernes y sábado); 2D Doblada: 19:00
- Itaú Cinemapop del Sol: 2D Subtitulada: 15:15, 19:40, 22:30
- Cine Multiplaza: Doblada 2D: (*) 13:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00
- Cine Villamorra: Doblada 2D: (*) 13:15, 15:00, 18:30, 21:30, 22:30; Subtitulada 2D: 18:00, 21:00
- Itaú Cinemapop del Mall: 2D Castellano: 21:30
San Lorenzo
- Cines Pinedo: 2D Doblada: (*) 13:00, 16:00, 19:00, 20:00; 2D Subtitulada: 22:00; 4D E-Motion Doblada: 14:30, 17:30, 20:30
- Itaú Cinemapop San Lorenzo: 2D Castellano: 15:15, 18:15, 20:20
- Cine Fuente: Doblada 2D: (*) 12:45, 15:45, 18:45, 21:45, 22:30
Lambaré
- Itaú Cinemapop Cerroalto: 2D Castellano: (*) 13:15, 18:20, 21:20
Mariano Roque Alonso
- Itaú Cinemapop Mariano: 2D Castellano: 15:15, 18:15, 20:20
Itauguá
- Itaú Cinemapop Paseo Guaraní: 2D Castellano: (*) 13:15, 18:20, 21:20
Coronel Oviedo
- Cinemapop D Shopping: 2D Castellano: 20:30
Caaguazú
- Cine Art Caaguazú: Castellano: 16:15, 21:00
Ciudad del Este
- Cine Art Ciudad del Este - Shopping Zuni: Castellano: 16:20 (sala 4), 18:20, 21:00 (sala 1)
- Cine Art Plaza - Shopping Plaza City: Castellano: 15:15, 18:00, 20:05 (sala 1); 19:45 (sala 3)
- Cinemark Ciudad del Este: 2D Castellano XD: 13:30, 17:15; 2D Subtitulado XD: 21:00; 2D Castellano: 21:50; 2D Subtitulado: 18:35