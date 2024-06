Andy Kusnetzoff y el desafío de narrar “Las cosas maravillosas”

La figura de Andy Kusnetzoff está asociada a reconocidos programas de televisión como “Caiga Quien Caiga (CQC)” o “PH: Podemos hablar”, también a “Perros de la calle”, el espacio radial que conduce hace más de 20 años. En septiembre pasado, asumió el reto de convertirse en el narrador de “Las cosas maravillosas”, la obra unipersonal dirigida por Mey Scápola, que tiempo antes también tuvo en dicho rol a la paraguaya Lali González.

“Fue un proyecto muy hermoso, difícil de hacerlo, de aprenderlo. Tuve que estudiar un montón, igual que Lali en su momento, y yo tampoco estoy muy acostumbrado a actuar”, señala Andy en una entrevista para ABC, a través de Zoom.

Añade que fue “un proceso muy largo y muy lindo de aprendizaje” el que tuvo con Scápola y que luego hubo “otro proceso de hacer la obra”, que por varios meses estuvo en escena en el Multiteatro Comafi de la capital argentina.

“Lo hice un montón y la verdad es que estoy muy contento, con ganas de mostrarlo en otros lugares y así vamos a Paraguay”, acota.

“Las cosas maravillosas” es una obra escrita por los británicos Duncan McMillan y Jonny Donahoe. En Buenos Aires se estrenó en el año 2022 y actualmente va por su tercera temporada.

Andy comenta que su primer acercamiento a la obra se dio a través de la versión grabada en Nueva York que está en la plataforma Max de HBO. “Mey Scápola me dijo ‘tengo una obra para vos’. Y yo le dije ‘no, no sé si estoy para aprenderme una obra’. La vi y a los diez minutos la llamé, no la terminé y le dije ‘la hago”, relata.

Subraya que una de los aspectos que lo convenció fue la interacción que plantea con el público, ya que parte de la audiencia está en el escenario rodeando al narrador. “Me pareció lo más interesante, lo más lindo, lo más novedoso, lo más espectacular. Me gustó mucho, me enamoré de eso y la vi entera y dije ‘sí, voy a hacer esto, quiero”, recuerda.

Añade que la particularidad de esta obra teatral es que cada función “es diferente justamente por la participación del público, porque está vivo, está ahí y depende de cada persona que vaya cada noche puede surgir algo diferente”.

“Hubo noches divertidas, hubo noches emocionales. Hubo noches que fueron muy distintas una de otra. La verdad es que es una gran experiencia, es muy lindo hacer esta obra”,, señala.

Andy sostiene que “este proyecto es muy hermoso” y que por eso justamente tiene ganas de venir a mostrarlo en Paraguay. “Es un país al que fui cuando era chico y nunca más fui, así que me dan muchas ganas de volver a Asunción y encontrarme con el público, me parece un gran desafío también salir del país”, indica.

En este sentido, detalla que estuvo presentando la obra en Uruguay y que la experiencia fue muy hermosa, por lo que espera que en Paraguay también vaya bien. “No sé cuánto me conocerán a mí, pero por lo menos sé que la obra que hizo Lali dejó una gran impresión, porque la obra es muy, muy linda más allá del que la haga”, expresa.

Andy asegura que más que expectativas tiene muchas ganas de encontrarse con el público local. “No sé cómo va a ser, pero voy a darlo todo como siempre y ojalá que les guste. Confío mucho en el texto, así que el que venga estoy seguro que se va a ir contento y ojalá que pueda venir la mayor cantidad de gente posible”, indica.

Una obra luminosa

El protagonista de “Las cosas maravillosas” emprende la misión de hacer un listado de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo, todas las cosas maravillosas por las que vale la pena vivir, con el objetivo de poder ayudar a su madre a salir de la depresión.

“La obra para mí es luminosa, habla de la vida pero transita lugares de angustia. La gente que tuvo alguna situación de salud mental se va muy conmovida y agradecida”, detalla.

Desde que asumió el rol de narrador, Andy asegura que “pasó de todo” en las distintas funciones que hizo de la obra. “Desde gente que se emociona mucho en el momento y que le cuesta seguir hasta que, en un momento yo pido un libro al público y me dan un libro, el libro que me dan es de (Gabriel) Rolón y Rolón estaba ahí sentado entre el público”, relata.

Comenta que en la última función que hizo en Buenos Aires eligió al escritor Hernán Casciari para hacer el rol del padre. “Dijo unas palabras que nos mató, terminamos todos emocionales”, rememora.

No obstante, señala que “lo más divertido es la gente que no tiene idea de qué se trata”. “Yo trato de hacer los momentos divertidos muy divertidos y los emocionales, muy emocionales. Para mí tiene que ver con eso”, remarca.

¿Y qué pondría Andy en su listado de cosas maravillosas? El actor y conductor afirma que definitivamente en la lista estarían: jugar con su hijo, trabajar de lo que le gusta y comer una chipa calentita.

“Yo me crié en Brasil y ahí está el pão de queijo que es como un primo, nunca entendí bien la diferencia. A mí la chipa calentita crocante me encanta”, sostiene y exhibe a través de la pantalla que justamente estaba disfrutando de una chipa en una cafetería de Buenos Aires.

Además de las ganas de compartir con el público, Andy también señala que le gustaría poder recorrer un poco de la ciudad de Asunción y recuerda que tiene fotos con sus padres de aquella primera visita que hizo cuando era un niño. “Tenía como un familiar que vivía ahí recuerdo, pero pasaron muchos años y no volví más”, indica.

Comenta que para esta presentación en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” estará acompañado por la directora Mey Scápola y por todo el equipo de la obra. “Son tres funciones que tenemos, que ojalá que la gente venga y me da muchas ganas de compartirlo con ustedes”, concluye.

Funciones y entradas

Lugar: Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile)

Funciones: Viernes 21 y sábado 22 de junio a las 21:00, domingo 23 a las 20:00.

Entradas: Red UTS, con un 30% de descuento para compras online con tarjetas Itaú y Ticketea, con 30% de descuento para pagos con Personal Pay.

Precios y sectores: Escenario (G. 210.000), Platea Alta (G. 230.000), Platea Sala (G. 250.000) y Palco VIP (G. 270.000).