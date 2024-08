El brasileño Ricardo Peixoto inaugurará su muestra “Impressum”

“Impressum. Orgánicos, interplanetarios y profusos” ofrece un amplio trabajo multimedia de Ricardo Peixoto, expuestos como en una gran feria de imágenes, en la que juega con diversos formatos, tamaños y soportes impresos, con conceptos del graffiti, del lambe lambe, del collage, videos, objetos; del pensamiento y el dicho popular como lenguaje y expresión. La exposición participativa busca incrementar el repertorio simbólico a través del disfrute y ampliación de la perspectiva artística en la fotografía, con el trabajo y la experiencia de Peixoto.

Lea más: Cuando la música reverdece a las personas

“Quien depara por primera vez con la obra del imaginativo Ricardo Peixoto, apenas se da cuenta del bagaje que lleva consigo a lo largo de casi cuatro décadas de producción artística. Evidente por su potencia creativa (típica de alguien que tiene hambre de emoción) y por su pulsión que vibra por el autoconocimiento. Jugando con múltiples lenguajes que se conectan, los convierte en una representación de sí mismos al presentarse al mundo tal como vino: libre, emancipador y conectado con el ayer, el hoy y el mañana”, refirió Carlos Nigro, arquitecto, fotógrafo y escritor, ante la exuberante propuesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Al recorrer la nueva colección de Ricardo Peixoto, me deparo con imágenes provocadoras que no dejan de incitar preguntas, cuestionar relaciones, proponer rearticulaciones y nuevos ensambles para miradas atentas. En un andar y desandar de la feria, son almas postizas que se entrelazan con sus telones de fondo y la retina del espectador atento en un chamanismo que daría envidia a cualquier filosofía. Traduciendo los anhelos, necesidades, contradicciones y engaños de nuestra época a través de figuras y desenmarcados precipitantes, las criaturas de Ricardo dejan entrever caminos, murallas y códigos de barras de una contemporaneidad que no deja de desconectar, por conexión, unos de otros, cada uno de sí, el todo y la nada”, escribió sobre la obra Márcio Vilar, músico, investigador y antropólogo.

Ricardo Peixoto

Trabaja como consultor, curador, educador artístico, fotógrafo, diseñador y productor cultural. Desarrolla proyectos sensoriales de educación artística utilizando la imagen como hilo conductor en diálogo con otros lenguajes.

Lleva 25 años impartiendo talleres, cursos y conferencias. Ha sido parte de exposiciones, festivales, concursos, bienales y convocatorias de su país y del exterior. Ha recibido varios premios y participado en exposiciones y festivales de arte. Su obra forma parte de colecciones de museos, universidades, fundaciones y galerías de Argentina, Austria, Brasil y Francia.

En su estadía en Asunción, Ricardo Peixoto brindará además talleres de formación, el miércoles 21 de agosto a las 9:30 en el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), actividad dirigida a sus estudiantes, y el jueves 22, a las 18:00, en el Instituto Guimarães Rosa, Centro Cultural de la Embajada de Brasil en Asunción, este último abierto a todo público.

Día mundial de la fotografía

Este lunes 19 de agosto se celebra el “Día mundial de la fotografía”, en conmemoración al 19 de agosto de 1839, cuando el diputado François Arago comunicó oficialmente la invención a la Academia de Ciencias de París, profetizando en su discurso la democratización del arte a través de la fotografía. Fue también él quien elaboró el proyecto de Ley que proponía una pensión vitalicia anual de 6.000 francos para Daguerre, y 4.000 para Isidore, hijo de Nicéphore Niépce, quien falleció antes, el 5 de julio de 1933, a los 68 años.

Con ese pago vitalicio, el Estado francés adquirió los derechos de la invención de la fotografía, “porque el gobierno no debía dejar de pasar la oportunidad de que fuera Francia quien pudiera dar al mundo científico y artístico uno de los más maravillosos descubrimientos que honran a nuestro país” como lo presentó el ministro del Interior, Duchatel. A la fotografía debemos celebrarla infinitamente toda la humanidad, porque hoy, su uso es universal.

La Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler” depende del Centro Cultural de la República El Cabildo, cuyo director es Aníbal Saucedo Ramos. Esta Casa Bicentenario está dedicada especialmente al campo de las artes visuales y audiovisuales, con espacios dedicados a la cinematografía paraguaya, así como a muestras temporales de arte contemporáneo. Fue habilitada el 3 de abril de 2013, en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional.