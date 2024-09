Centenares marchan en Hollywood por campaña #MeToo contra abuso sexual

Los manifestantes se reunieron frente al icónico Dolby Theatre en Hollywood –en el que se realiza la ceremonia de entrega de premios de la Academia de cine– para llamar la atención sobre el tema.

En los carteles que portaban los participantes en la marcha se podía leer “De la manera que me visto no quiere decir que sí!!! #MeToo” (Yo también) o “Unidos para enfrentar al patriarcado”.

La protesta se realizó en el marco de una avalancha de crudas revelaciones realizadas por mujeres y hombres de casos de abuso sexual por parte de personas poderosas del mundo del espectáculo y más allá.

La campaña #MeToo para denunciar acoso y abuso se inició en Twitter a mediados de octubre, con mujeres en distintas partes del globo revelando sus experiencias.

“Estoy realmente feliz de estar aquí, porque fue Hollywood que abrió este escándalo, dijo Tarana Burke, cofundadora de la organización Just Be Inc., (Sé tú misma), al cotidiano The Los Angeles Times.

“Es realmente simbólico que se haga esta marcha, no con estrellas de Hollywood, sin en Hollywood”, agregó.

La semana pasada, el comediante Louis C.K. se convirtió en la última figura de Hollywood acusada de abuso sexual, luego del productor Weinstein, el productor-director Brett Ratner, escritor-director James Toback, el actor Kevin Spacey y el magnate de la música y la TV, el productor Benny Medina.