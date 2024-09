Cliff Richard niega haber abusado sexualmente de un menor

Son denuncias “completamente falsas”, afirmó en un comunicado el artista de 73 años, que se encuentra de vacaciones en Portugal. La policía anunció que registraba una propiedad de Richard en el sur de Inglaterra por una denuncia de abusar de un niño hace más de 30 años.

“Los policías están actualmente registrando la propiedad” del cantante de 73 años en Sunningdale, en el sur de Inglaterra, dijo un portavoz de la policía. “La orden de registro fue emitida después de que la policía recibiera una acusación de naturaleza sexual que se remonta a los años '80 e involucra a un niño que tenía menos de 16 años en aquel momento”, dijo el portavoz policial.

“Nadie fue arrestado y el propietario de la casa no estaba”, señaló la fuente. Según Richard, hacía meses que circulaban en internet acusaciones de esta naturaleza. “Durante muchos meses he estado al tanto de las acusaciones en mi contra” que “han estado circulando en internet. Las acusaciones son completamente falsas”.

“Hasta hora elegí no dignificar esas acusaciones falsas con una respuesta, porque les hubiera dado aire. De todos modos, la policía visitó hoy mi apartamento en Berkshire, sin avisar, aunque apareció en la prensa”, indicó.

Richard se ofreció a colaborar: “No estoy actualmente en el Reino Unido, pero no hace falta decir que cooperaré plenamente si la policía quiere hablar conmigo”. El artista dijo que no hablará más hasta que la policía haya acabado su investigación.

Citando fuentes policiales, la prensa británica sostiene que este caso no está conectado a la Operación Yewtree, una investigación policial por abusos sexuales cometidos por celebridades en el pasado y que se abrió a partir de las denuncias contra Jimmy Savile, un famoso disc-jockey de la BBC ya fallecido.

La fama de Sir Cliff Richard (fue en 1995 el primer cantante de rock británico en ser distinguido con el título de “caballero") se remonta a los años 1950. Cliff Richard and The Shadows fueron en aquella época una de las bandas más influyentes de la música británica y a él se le consideraba la respuesta nacional a Elvis Presley.

Richard, que ha vendido más de 250 millones de discos en una carrera de más de medio siglo, nació en Lucknow, en el norte de la India colonial, el 14 de octubre de 1940 y su verdadero nombre es Harry Rodger Webb.

Se le suele tildar de Peter Pan del Pop por su eterno aspecto juvenil y bronceado y es un cristiano practicante que siempre estuvo alejado de escándalos sexuales o de drogas.

Entre sus éxitos están: Move It (1958), Living Doll (1959), The Young Ones (1962), Summer Holiday (1963), Congratulations (1968), Devil Woman (1976), We Don’t Talk Anymore (1979), “Mistletoe and Wine (1988) y Saviour’s Day (1990).