El excantante Gary Glitter, acusado de abusos sexuales a dos niñas

Glitter, de 70 años y cuyo nombre real es Paul Gadd, fue la primera persona detenida en la llamada Operación Yewtree, una investigación policial sobre los abusos a menores que perpetró durante décadas el ya fallecido presentador de la BBC Jimmy Savile.

El excantante de pop fue detenido el 28 de octubre de 2012 en Londres para ser posteriormente puesto en libertad bajo fianza.

“Hemos considerado cuidadosamente las pruebas reunidas por la Policía Metropolitana de Londres con relación a Paul Gadd, también conocido como Gary Glitter”, afirmó hoy Baljit Ubhey, jefe de la Fiscalía de Londres.

“Tras haber completado la investigación, hemos concluido, según el Código de la Fiscalía, que hay evidencias suficientes y que es de interés público que Gadd sea acusado de ocho delitos en virtud de la Ley de Delitos Sexuales de 1956”, apuntó.

Esos cargos están relacionados con dos mujeres, que cuando fueron víctimas de Glitter, entre 1977 y 1980, tenían “entre 12 y 14 años”.

La Fiscalía explicó que Glitter deberá comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster el próximo día 19 de junio.

Los cargos de los que se le acusa incluyen delitos de agresión sexual.

Finalmente, la Fiscalía indicó que no adoptará medidas con relación a otras cinco acusaciones interpuestas por otras dos demandantes al haber determinado que la evidencia en esos casos era “insuficiente para emitir una sentencia”.

Glitter ya había sido condenado en 2006 por abuso de menores en Vietnam y procesado en el Reino Unido por posesión de pornografía infantil en un par de ocasiones.

Su nombre se asoció con la pesquisa policial sobre Savile después de que la cadena pública británica BBC emitiera un documental en el que algunas de las víctimas aseguraron que Glitter había tenido relaciones con menores en el camerino del presentador.

Gary Glitter saltó a la fama en la era del glam rock a comienzos de los 70, con éxitos como Rock and Roll, Parts One and Two, I Love You Love Me Love o I'm the Leader of the Gang (I Am), pero su carrera terminó dos décadas después por las revelaciones de pederastia.