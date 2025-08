El nuevo “pacto” poético de Lourdes Espínola

“El pacto que te nombra” es el título que eligió Lourdes Espínola para su nuevo poemario, ya casi sobre el cierre de la edición de este material editado por Torremozas, un sello español dedicado a la literatura femenina.

“Es un título al que llegué lentamente, porque yo de las últimas cosas que decido cuando armo un poemario es el título, como que lo dejo para el final, detalló.

La escritora afirmó que a la hora de escribir deja fluir su inspiración “de acuerdo a lo que son las vivencias y la emotividad del momento”, pero a la hora de elaborar sus poemarios busca temáticas que van a actuar como un hilo conductor.

“Busco aglutinar como si fuera un ramillete de flores, tres o cuatro variedades que sean armónicas entre sí y que hagan un conjunto”, expresó.

Agregó que “en el verso libre, que parece que es muy sencillo, es al contrario, es más complejo que las formas fijas como un soneto, porque la musicalidad es muy importante”.

Las temáticas del poemario

En cuanto a las temáticas que atraviesan este poemario, Espínola señaló que a veces es “amatoria, pero desde el punto de vista de la condición femenina”, también está “la temática de Dios, de la divinidad, y la temática del tiempo, pero no con un sentido nostálgico, sino como algo que te ordena, que te organiza”.

La autora señaló que varios de los poemas que forman parte de este libro surgieron en pandemia, cuando estaba trabajando en Argentina y por, las restricciones que impuso el país vecino, no pudo regresar a Paraguay por mucho tiempo.

“Fue un tiempo de mirarse hacia adentro, de mucho silencio, de mucho estar con uno mismo. Es como que escribís de otra manera”, acotó.

No obstante, subrayó que “El pacto que te nombra” está constituido de poesías que fueron escritas en distintos momentos, no solamente en el contexto del confinamiento.

El prólogo fue realizado por Carla Fernandes, crítica literaria y profesora de la Universidad de Bordeaux, en Francia. La misma destacó que “Lourdes Espínola reivindica el ser mujer y una escritura surgida de algo más que una identidad: una esencia femenina”.

“En éste, el canto, el tono, la prosodia se apaciguan porque precisamente a lo largo de los años y de los libros publicados, la poeta logró que se le reconozca esa particular esencia creativa convertida ahora en su ADN poético”, añadió.

Validación internacional

Espínola cuenta con varios libros publicados por editoriales de España, Francia, Estados Unidos y Portugal como “Desnuda en la palabra”, “As nupcias silenciosas”, “Tinta de mujer” y “Ser mujer y otras desventuras”.

La autora señaló que buscar editoriales extranjeras para ella es como “confrontarse con el espejo”. “Pasar por el filtro de un consejo editorial europeo para mí es importante, continúa siendo y continuará siendo para mí”, expresó.

Añadió que, desde su experiencia con las relaciones internacionales, la literatura tiene que conectarse y competir con el mundo.

La escritora, que es doctora en Filología Hispana e Hispanoamericana por la Universidad, afirmó que para su proceso creativo lee mucho en otros idiomas y requiere de cierta tranquilidad para escribir.

“Si estoy muy feliz, estoy en el momento de disfrutar la felicidad y, si estoy muy triste, no puedo sacar un poema. Entonces, tengo que tener una cierta distancia de esas emociones fuertes”, detalló.

Comentó que tiene una libretita siempre a mano y escribe sus poesías a birome en cuadernos. Recién cuando ve que hay suficientes como para un libro, las comienza a transcribir en computadora.

También expresó que, a veces, la inspiración no viene cuando uno quiere. “Yo siempre pienso que es como los gatos. Le llamás y no viene y cuando no le hacés caso se te acerca”, subrayó.

Este nuevo poemario será presentado mañana a las 18:00 en el auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional (Río Aquidabán c/ Río Ypané). El acto contará con la participación de José Samudio Falcón, director de esta biblioteca; Bernardo Neri Farina, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española; y la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación del Senado.