Myriam Hernández busca “sanar su corazón” en su reencuentro con Paraguay

“¡Qué maravilla ir a sanar mi corazón un ratito cantando música, encontrándome con el público precioso de Paraguay!”, exclamó Myriam Hernández durante la conferencia de prensa que brindó anoche tras su llegada a Asunción. La cantante expresó su alegría de poder llegar nuevamente a nuestro país luego de más de 15 años.

La artista no pudo evitar recordar la tragedia que asola a Chile por estos días, a causa de los incendios forestales en la Quinta Región que dejaron hasta ahora 131 fallecidos. Hernández recordó que también había colaborado con el festival organizado para ayudar las víctimas del incendio del supermercado Ykua Bolaños, en el año 2004.

“Recuerdo estar para ese incendio tremendo que vivieron. En mi país estamos viviendo cosas horrorosas, muy tristes. Estoy muy feliz de estar con ustedes porque me va a hacer bien este veranito de fin de semana de estar con ustedes y desconectarme un poquito de la tristeza de mi país”, expresó.

Hernández dijo además que tiene “los mejores recuerdos” de Paraguay, incluyendo haber comprado ropa para su primer bebé cuando solamente tenía tres meses de embarazo y vino a cantar.

Entre clásicos y las nuevas canciones de “Tauro”

En cuanto al show de esta noche, afirmó que incluirá muchos clásicos ya que lleva tiempo sin cantar en el país. “La gente quiere escuchar las canciones clásicas de siempre entonces no pueden faltar “Huele a peligro”, “Se me fue”, “Te pareces tanto a él”, “Herida”, “El hombre que yo amo”. Pero también quiero cantar canciones nuevas, que la gente identifica desde ya y se van quedando en el corazón de la gente”, señaló.

La artista chilena llega con un nuevo álbum, “Tauro”, publicado en enero pasado y para el que trabajó con el productor Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón. Comentó que las canciones de este álbum fueron naciendo en medio de una gira y estaba con “mucha energía para seguir escribiendo, tirando líneas”.

“De a poquito me fui enamorando de cada canción y la idea mía era obviamente que fuera un álbum de un concepto de fortaleza, de valentía, de supervivencia emocional y fueron naciendo canciones como “Invencible”, “Nos lo hemos dicho todo”, “Solo cuídate y adiós”. Ha tenido una recepción maravillosa de mi público y estoy feliz por eso”, expresó.

También detalló acerca del concepto de “Tauro”, pese a no creer en los signos del horóscopo por su fe cristiana. “Pero me gusta cómo refleja las características que creo que le van muy bien a lo que yo quería en ese concepto de Tauro, el toro. Yo nací en mayo, me encanta la gráfica y la fortaleza que tiene ese animal y la verdad es que familiarizaba muy bien con el concepto que quería dar en cada canción”, explicó.

Para el concierto de esta noche, Myriam Hernández promete un despliegue con “visuales muy oníricas, muy lindas” y arreglos distintos de algunas de sus canciones. “Es un espectáculo muy lindo, quiero que ojalá lo gozemos y vibremos juntos”, concluyó.

Las entradas para el concierto siguen a la venta en la Red UTS con precios que van desde G. 150.000 a G. 780.000. Los accesos al SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón) se habilitarán a las 19:00 y desde las 20:15 estará en escena Nino Troche como artista invitado.