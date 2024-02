Myriam Hernández actúa hoy en el SND Arena

Conocida como “La baladista de América”, Myriam Hernández se ha convertido en una de las cantantes populares más reconocidas y de mayor alcance internacional en la música chilena desde sus comienzos. La artista visitó Paraguay por primera vez en el año 1994. También vino en el año 2008, en el marco de una gala solidaria de Teletón.

Iniciada como solista tras su paso por la televisión en los años ‘80, ha grabado más de una decena de discos desde 1988. Es dueña de éxitos radiales chilenos, con títulos como “Ay, amor”, “El hombre que yo amo”, “Te pareces tanto a él”, “Peligroso amor”, “Tonto”, “Un hombre secreto”, “Se me fue”, “Ese hombre”, “No hace falta más que dos”, “Huele a peligro”, “Deseo”, “La fuerza del amor”, “Mañana”, “No pensé enamorarme otra vez”, “Vuela muy alto”, “Rescátame”, “Sigue sin mí”, “Todo en tu vida” y otros que hacen de ella una gran celebridad internacional en la música chilena de su tiempo.

Myriam Hernández ha actuado en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York, el Orange Bowl y el anfiteatro Jackie Gleason de Miami. La artista, Premio a la Excelencia Musical Latin Grammy 2022, fue también distinguida por la Sociedad de Autores como Figura Fundamental de la Música Chilena, en reconocimiento a su trayectoria, trascendencia y legado en la música de su país natal.

También ha sido reconocida ampliamenente por las nuevas generaciones de músicos. Mon Laferte la invitó a uno de sus conciertos del 2022 y Karol G cantó con ella en el Festival de Viña del Mar del año pasado. Con la estrella colombiana interpretó el primero y, probablemente, el mayor de sus clásicos: “El hombre que yo amo”.

Nada más este pasado mes de enero ha lanzado su nuevo álbum de estudio llamado “Tauro”. Tras el romántico “Sinergia” (2022) y los dos volúmenes del disco “Nuestra Navidad” (2022 y 2023), la estrella chilena de 56 años grabó su última producción junto a su aliado artístico Jacobo Calderón, compositor y productor de sus últimos lanzamientos.

“La palabra Tauro me parece que gráficamente es imponente, poderosa y como concepto representa fuerza, pasión e intensidad con la que me identifico como definición, porque la verdad el asunto zodiacal yo no lo sigo”, había mencionado la artista a través de un comunicado de prensa sobre el álbum que contiene diez canciones.

Sobre el show de esta noche

Los portones se abrirán a las 19:00 horas. A las 20:15 horas está previsto que comience el artista invitado Nino Troche y para las 21:15 horas arranca el esperado show de Myriam Hernández.

Las entradas siguen en venta a través de la Red UTS y cuestan G. 150.000 (Platea), G. 200.000 (Preferencia Norte y Sur), G. 430.000 (VIP Plata), G. 580.000 (VIP Oro) y G. 780.000 (VIP Premium).