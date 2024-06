Lo que dijo Aye Alfonso sobre supuesto contrato de US$ 20.000 por sus shows

En las últimas horas, la polémica nuevamente tocó las puertas de la talentosa Aye Alfonso, ganadora del concurso de talentos de España Factor X, con respecto a un supuesto presupuesto que cobraría por shows.

El documento, cuya autenticidad no está corroborada, indica que el costo por show de la cantante y su banda es de US$ 20.000 (aproximadamente G. 150 millones) IVA incluido, por un espectáculo de 60 minutos.

Según el documento, este monto, del que debe anticiparse un 50%, incluiría el monitoreo, instrumentos y el traslado de los artistas y requiere del contratante una serie de exigencias que no se especifican.

La popular cantante habló al respecto de la polémica y esto fue lo que dijo.

Aye Alfonso: el valor de los artistas paraguayos

La popular artista no quedó ajena a esta polémica, aunque no entró en detalles aclarando si el documento es real o no, limitándose a señalar que es momento de que los artistas paraguayos sean valorados en nuestro país, así como lo son en el exterior, atendiendo particularmente a su último éxito.

“Sea ese el presupuesto, o sea más o menos, es momento de que valoremos a los artistas nacionales, así como valoran a los artistas internacionales. Detrás de mí hay cuarenta personas que están trabajando, que son mi sostén para que pueda ser lo que soy”, destacó.

La cantante criticó a personas malintencionadas que estarían detrás de la divulgación de esta información, señalando que si quieren perjudicarle, no podrán hacerlo.