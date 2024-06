“Jha Che Retã”, de Remberto Giménez, subirá a escena en el Teatro de las Américas

“Jha Che Retã” es una obra considerada preludio de la zarzuela paraguaya, un género que nació en 1956. Esta obra de Remberto Giménez fue estrenada el 6 de mayo de 1941 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” y ofrece cuadros evocativos del terruño en castellano y guaraní.

De la mano de un elenco artístico dirigido por Lidia Giménez, nieta del compositor, la obra estará nuevamente en escena este domingo presentando cuadros “de hondo contenido patriótico y folclórico, donde el autor trata de resumir interesantes aspectos e historias de grandes héroes”, según indicaron los responsables de la puesta.

“La política está vista desde un punto de vista neutral sin personificar a nadie, ni sentar principios partidistas o doctrinarios. Está inspirada en el acervo nativo, destacándose el arte en sus distintas manifestaciones, en la música, el canto, las danzas populares y el teatro”, añadieron los organizadores de esta presentación.

La obra será puesta en escena por la Sociedad Cultural Patrimonial. Al frente del elenco de teatro “Arte Nativo” está Lidia Giménez, mientras que la dirección y producción musical corresponde al maestro Juan Carlos Dos Santos. Entre los actores que integran el elenco están Christian Olmedo, Viviana Talavera, Anna Viedma, María José Kalixien, Christian Fernández, Sair Gamarra, entre otros.

También presentará en escena a un coro y a un conjunto de bailarines bajo la dirección de Natalia Fuster y Gilda Orrego.

La función será a las 18:00 en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos), con entrada gratuita. No obstante, se solicita la donación de alimentos no perecederos que serán entregados al comedor Cerro Poty de la comunidad indígena mbya guaraní.