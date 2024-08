¿Regresa la banda británica Oasis?

El mensaje en X del sitio oficial de Oasis menciona que el próximo martes 27 de agosto a las 8:00 darán un anuncio. La banda lleva separada desde el 2009 cuando el compositor Noel Gallagher se apartó de la misma tras una vida llena de peleas con su hermano Liam.

La banda oriunda de Manchester lleva disuelta por al menos 15 años tras haber recorrido el mundo con su particular sonido de guitarras eléctricas y el sonido indiscutible de la voz del frontman Liam Gallagher. En muchas ocasiones corrieron rumores de que la misma volvería con sus integrantes originales, pero todas fueron posteriormente desmentidos.

Sus pasos por Paraguay

Tanto Noel como Liam Gallagher han visitado el Paraguay por separado liderando sus propias bandas, pero nunca lo hicieron durante la época dorada de la formación original de Oasis. El último en pisar tierras guaraníes fue Liam el 12 de noviembre del 2022, cuando debía cerrar la edición del Kilkfest y que no se pudo concluir debido al mal tiempo.

El hermano mayor, Noel, incluso llegó a relatar que una de las cosas que más lo sorprendió en Paraguay fue una vaca en plena avenida cuando se dirigía al concierto que dio en el Jockey Club Paraguayo. Esa noche prácticamente se negó a interpretar las canciones de Oasis mencionando en su tosco inglés: “Tal vez la próxima vez”, ¿será que vuelve Oasis y que la próxima gira incluirá Paraguay?.

La formación original

Oasis se originó en Manchester, Inglaterra, en 1991. Es considerada un ícono en la historia del rock inglés, En su formación final estuvo compuesta por: el guitarrista Gem Archer, el bajista Andy Bell y el baterista Chris Sharrock, además del compositor y guitarrista Noel Gallagher y de la voz de Liam Gallagher. El álbum debut fue “Definitely Maybe” que vendió 15 millones de copias, lo que fue duplicado por su segundo álbum “(What’s the Story) Morning Glory? " y llevó al tercer álbum “Be Here Now” a vender más de medio millón de copias solo en el día del estreno, un récord en el Reino Unido que se mantiene hasta hoy.

