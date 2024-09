“Antología Sinfónica: The Beatles” llega al Teatro Municipal con la OFIP

Versiones sinfónicas de los temas de The Beatles presentará este domingo la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay (OFIP) en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), a partir de las 19:00. Bajo la dirección del maestro Germán Recalde y el Prof. Julio Franco, la agrupación realizará un recorrido musical por las distintas etapas del célebre cuarteto conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El concierto contará con la participación de la banda paraguaya Lost Beatles, conformada por Edgar Figueredo, Álvaro Torales, Juan Vinader y Nelson Sostoa. También estará en escena un coro dirigido por el Prof. Mustafa Dujak y otros artistas que se unirán a esta velada.

Según destacó la OFIP, este concierto “abarcará las diferentes fases o etapas del icónico grupo de Liverpool que revolucionó el mundo”. Se podrán escuchar temas como “Here, There and Everywhere”, “Eleanor Rigby”, “Twist and Shout”, “Yesterday” y “Got To Get You Into My Life”.

La OFIP es una agrupación conformada hace 13 años, que tiene el objetivo de contribuir en las garantías de los derechos culturales y promover el desarrollo de sus miembros en el campo de la música profesional. Es una agrupación sin fines de lucro creada por y para músicos.

En tanto, Lost Beatles es una agrupación formada en el 2013 motivada por la histórica presencia de Paul McCartney en Paraguay. La banda tributo ha participado de importantes eventos como la Semana Beatle en Buenos Aires de 2019 y el International Beatleweek de Liverpool de 2023, donde realizó ocho conciertos en espacios emblemáticos como The Cavern Club y The Jacaranda.

Las entradas están a la venta a través de www.tuti.com.py a G. 80.000. En puerta costarán G. 100.000.