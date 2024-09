Alci Acosta, “su voz y su piano” desde hace más de 50 años

Alci Acosta, cuyo nombre completo es Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, nació en el barrio Oriental, municipio de Soledad, área metropolitana de esta localidad. Aún sigue viviendo aquí y nos recibió gentilmente en su residencia gracias a las gestiones de sus hijos, “Checo” Acosta (El Rey del Carnaval barranquillero) y Ruth.

Lea más: Desfile folclórico y botelleras llegarán al sur con “Tradiciones en movimiento”

El cantante tuvo su primer éxito en el año 1965 con el tema “Odio Gitano”, en una época donde había que competir musicalmente con grandes artistas como Raphael, Roberto Carlos, Salvatore Adamo y Javier Solís, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cuando yo empecé mi carrera estaban de moda los boleros, los pasos dobles, los porros, las cumbias, pero antes de ser yo cantante fui pianista de muchas agrupaciones de la costa colombiana. Cuando grabé mi primera canción en el año 1965 había una cantidad de cantantes extranjeros bastantes fuertes, pero lo hicimos gracias a la oportunidad que nos dio la disquera”, rememoró.

“Fue como un experimento y gustó. De esto ya son casi 70 años, y gracias a mi estilo y mi voz nos mantuvimos durante muchos años. Desafortunadamente este año y el otro, ya estamos en plan de despedirnos. Queremos despedirnos haciendo bien las cosas, con honor”, agregó.

Alci Acosta definió su inicio como “bastante complicadito”, pero indicó que cuando salió su primer trabajo la gente lo aceptó y desde entonces “ha sido todo éxito”. “Haciendo viajes, conociendo mucha gente, y no me puedo quejar”, acotó.

“Yo digo que mis canciones son como mis hijos, decir una seria ingrato con los demás”, afirmó el artista al ser consultado acerca de sus temas. “Pero yo le doy muchas gracias a mi primer éxito que fue ‘Odio Gitano’. Con esa canción me di a conocer como cantante y pianista. Gracias a esa canción y, no me canso de decirlo, gracias al fallecido Cristóbal San Juan, yo soy lo que soy”, expresó.

En este sentido, sostuvo que Cristóbal San Juan lo apoyó, lo llevó a su primer sello discográfico que se tituló Sello Tropical. “Gracias a él y sus canciones, no me canso de decirlo, me di a conocer como pianista y cantante”, remarcó.

Alci Acosta recordó además que en el año 1997 pudo grabar una canción del compositor puertorriqueño Benito de Jesús. “Se llama ‘La copa rota’, y gracias a ella logré pegarla no solo aquí en Colombia, además en otros paises. Cada vez que subo al escenario la gente me pide aunque luego otra la borró del pedestal, que es ‘No renunciaré' con más de 250 millones de reproducciones en Youtube”, comentó.

Otros grandes éxitos de Acosta son “La cárcel de Sing Sing”, “Papel de la calle”, “Porque yo quiero”, “Porque se fue y porque murió” y “La Cama vacía”.

“Mi primer LP se llamó ‘Son recuerdos’ y el éxito fue ‘Odio Gitano”, explicó Acosta. También dijo que anterior a dicho material tocaba el piano y cantaba como hobby. “Yo recuerdo que por ese entonces estaban famosos los Mosaicos de la Calle Boys”, indicó.

Para culminar la extensa nota le pedimos que nos interpretara un poquito de algún tema y muy amablemente nos brindó un show personal, pues se acercó a un equipo de música, puso la pista y nos deleitó con “No renunciaré”. Una interpretación del espectacular Alci Acosta, quien no pierde la esperanza de estar en Paraguay cantando, antes de retirarse de los escenarios el año que viene.