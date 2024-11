Travis y Anitta llenarán de música el Puerto de Asunción

Travis abrirá hoy en Asunción el tramo sudamericano de su gira “Raze the Bar Tour”. La agrupación escocesa de pop rock se presentará en el “Road to Kilkfest”, presentando las canciones de su nuevo álbum “L.A. Times”, publicado en julio pasado; así como los grandes éxitos que han marcado sus tres décadas de carrera.

Lea más: Anuel AA se descompensó en Uruguay ¿qué pasará con su show en Paraguay?

La banda está integrada por Fran Healy (voz y guitarra), Andy Dunlop (guitarra, teclados), Dougie Payne (bajo) y Neil Primrose (batería). Desde finales de la década del ‘90 han conquistado al público de varios países con canciones como “Why Does it Always Rain on Me?”, “Sing”, “My Eyes”, “Closer”, entre otras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros somos muy afortunados. La banda tiene canciones famosas, canciones que la gente conoce y que somos muy afortunados de tener”, reflexionó Healy, en una entrevista para ABC. El cantante es el principal compositor de la agrupación y afirmó además que “algunas canciones se escriben a sí mismas muy rápido”, al detallar su proceso creativo.

Travis llega a Paraguay por primera vez presentando “L.A. Times”, un álbum con diez canciones que ha logrado un gran reconocimiento de la crítica y del público. El material fue producido por Tony Hoffer y en la canción “Raze the bar” contó con la participación especial de Chris Martin (Coldplay) y Brandon Flowers (The Killers) en los coros.

La apertura del concierto de esta noche estará a cargo de Los Ollies, que subirán al escenario a partir de las 20:00.

Las entradas están a la venta en Ticketea. Los precios y sectores son: Campo General (G. 270.000), Campo Premium (G. 585.000) y VIP Lounge (G. 765.000). También hay disponibles combos con entradas para el Kilkfest, que se realizará el próximo 16 de noviembre.

Una parada con Anitta

La cantante brasileña Anitta será la protagonista de la Parada Skol, la fiesta que también se llevará a cabo en el Puerto de Asunción desde las 19:00.

La intérprete de “Envolver” y “Alegría” llegará a Paraguay luego de cuatro años, con un show cargado de mucho baile y funk.

La previa estará a cargo del grupo Mente Nativa, que estará en escena a las 21:30. A las 22:30 será el turno del DJ Nico Baladon y para la medianoche está previsto el ingreso de Anitta al escenario.

Las entradas para esta fiesta, con temática playera, están a la venta en Ticketea. Para Campo VIP cuestan G. 350.000 y para Generales G. 175.000.