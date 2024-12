La Navidad se empieza a sentir desde la música

La Embajada del Perú en Paraguay invita al evento “Natividad del Señor en el Virreinato del Perú” con la presentación del grupo Sonidos de Paraqvaria. Se trata de la tercera edición del concierto barroco peruano y paraguayo, esta vez bajo la dirección de Ian Szarán, que se realizará hoy en la Catedral Metropolitana de Asunción, a las 19:00, con entrada libre y gratuita.

El repertorio de temas que sonarán en vivo incluye temas como Tiento y batalla en el quinto tono para órgano, interpretado por Miguel Ángel Santacruz; Canzona del Cusco, Desde un laurel (villancico), Cachua Serranita, entre otros.

Sonidos de Paraqvaria es un centro de documentación, estudios y difusión del repertorio musical del barroco latinoamericano y, exclusivamente, del barroco de las misiones jesuíticas del Paraguay. Encabeza el conjunto vocal e instrumental integrado por destacados intérpretes.

Está integrado por Macarena González, Yennifer Gutiérrez, Yemina Cazal, Gisela Gill, Aníbal Rodríguez, Mustafa Dujak y Michael Savino en voces. Los instrumentistas son Oscar Aguilar Más, Gabriela Rodríguez, Rodolfo Britos y Paula Vera (violines), Jessica Caballero (cello), Mauro Figueredo (bajo) y Miguel Ángel Santacruz (órgano - clave).

El evento tendrá unas palabras de apertura por parte de la embajadora del Perú en Paraguay, María Antonia Masana, y contará con la presencia de autoridades, diplomáticos, en donde toda la comunidad peruana y paraguaya con sus familiares están invitados a participar.

Embajada de Alemania

La Embajada de Alemania presentará también su Concierto de Navidad de la mano de Cristina Bitiusca Quinteto, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción (Avda. República y Colón), desde las 20:00. El acceso será libre y gratuito.

El quinteto de jazz liderado por la destacada cantante rumana radicada en Paraguay, Cristina Bitiusca, junto a conocidos músicos de la escena como Paula Rodríguez en contrabajo, Giovanni Primerano en piano, Bruno Muñoz en saxo y Víctor S. Morel en batería, estarán celebrando el espíritu navideño, interpretando una selección de temas del repertorio de clásicos villancicos con un toque jazzístico, con canciones en inglés, español y alemán.

El repertorio incluye temas como “Santa Claus is coming to town”, “Noche de paz”, “Jingle bells”, “Oh Tannenbaum”, “Dos trocitos de madera”, así como clásicos del pop como “All I want for Christmas”, “Last Christmas”, entre otros.