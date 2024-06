Minga Porã requiere de más policías y una patrullera ante aumento de la inseguridad

Minga Porã es un distrito del norte del Alto Paraná, situado a unos 90 kilómetros de Ciudad del Este, que se encuentra en constante crecimiento. En ese contexto, las autoridades locales reportaron el aumento de la delincuencia, con hechos especialmente de robos y hurtos que se registran en el municipio.

A fin de evitar que esta situación se agrave, el intendente Clementino Portillo remitió a la Dirección de Policía del Alto Paraná un pedido formal de mayor dotación policial a la Comisaría 15. Asimismo, solicitó la presencia de agentes Lince, con el propósito de brindar a la ciudadanía mayor protección.

Durante la última sesión de la Junta Municipal, que contó con la participación del jefe comunal, éste relató que participó de una reunión en la Dirección de Policía para informar sobre la situación en que se encuentra la ciudad en materia de seguridad.

”Nos reunimos a causa de algunos robos que ocurren en el municipio, hay que ser sinceros, tenemos pocos policías en nuestra comunidad, hicimos el pedido y en esta semana ya nos enviaron un policía y se comprometieron en darnos más dos”, expuso sobre el resultado del encuentro.

La comisaría local actualmente cuenta con dos patrulleras, pero se encuentran averiadas, una de ellas prácticamente inutilizada a causa de los desperfectos mecánicos, por lo que urge contar con un nuevo móvil policial. Para los patrullajes externos los uniformados utilizan una motocicleta.

El intendente hizo mención a la gran necesidad de una patrullera operativa y que también se encargó de hacer el pedido correspondiente. “Les comenté que patrulleras tampoco tenemos, les pedí un móvil. Cuando lleguen las patrulleras (al Alto Paraná) yo mismo me voy a ir a traer, vamos a insistir porque si no reclamamos no nos van a enviar”, señaló.