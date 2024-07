Llevaba US$ 90.000 adheridos al cuerpo y fue detenido en un control de rutina

Agentes policiales de la Unidad Motorizada se encontraban realizando un control de rutina sobre la avenida Luis María Argaña y 11 de Setiembre, en inmediaciones al microcentro de Ciudad del Este, cuando retuvieron a un motociclista, quien fue identificado como Douglas Eduardo Dorald Da Silva (26).

De su poder se incautó la suma de US$ 90.000 en efectivo (unos G. 670 millones al cambio actual), distribuida en fajos de US$ 10.000. De acuerdo al reporte, primeramente hallaron US$ 10.000 en su bolsillo, luego procedieron a una inspección corporal y encontraron US$ 80.000 en bolsas de polietileno, adheridos a las piernas.

Lea más: Detienen a un extranjero con casi U$S 400 mil falsos en el puente San Roque González

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

El joven fue trasladado a la sede policial ante la falta de documentos que respalden el origen del dinero. Supuestamente alegó que trabajaba en una casa de cambios. Se comunicó al Ministerio Público, tomando intervención el fiscal de turno Luis Trinidad Colmán.