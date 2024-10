CDE: aprehenden a un joven con casi 50 kilogramos de marihuana en terminal de buses

El detenido fue identificado como Pedro David Ferreira Jara (19), quien llegó esta mañana a Ciudad del Este desde la terminal de Caaguazú, en un minibús. Llevaba fideos, productos panificados y varios paquetes de harina.

Al descender del bus, trasladó los volúmenes que traía hasta la salida de la terminal y, mientras esperaba un flete, fue interceptado por agentes policiales, quienes ya tenían información de que había salido del quinto departamento con una carga de marihuana.

Al inspeccionar los supuestos víveres que el joven transportaba, los agentes descubrieron que la marihuana estaba oculta dentro de los paquetes de harina. Tras el hallazgo, procedieron a su aprehensión.

El presunto traficante y las evidencias fueron trasladados a la sede del Departamento Antinarcóticos en el Área 5 de Presidente Franco, donde se realizó el pesaje de la droga, que arrojó un total de 49,3 kilogramos, distribuidos en 60 panes.

El subcomisario Ever Núñez, del Departamento Antinarcóticos Regional Alto Paraná, manifestó que el joven no proporcionó ninguna información al ser capturado. No obstante, se maneja que la droga tenía como destino el mercado brasileño.

El hecho fue comunicado al fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N° 1.