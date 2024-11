Caso de las niñas desaparecidas: detienen al abuelo y a un canoero

El procedimiento fue realizado este jueves, aproximadamente a las 15:00, en el barrio San Miguel del distrito de Los Cedrales.

Los detenidos son: Alcides Adorno Insfrán, dueño de una canoa, y el abuelo de las niñas que están desaparecidas desde el domingo pasado junto con su padre, que se presume se las llevó. El papá cuenta con órdenes de captura por tentativa de homicidio doloso y violencia familiar.

El comisario principal José María Martínez, jefe de Prevención de la Dirección de Policía, informó que el abuelo de las niñas apareció este jueves, alegando que durante todo este tiempo estuvo desaparecido porque, supuestamente, estaba buscando a las pequeñas. Sin embargo, nunca se presentó en la Comisaría para aportar datos a los investigadores.

Martínez comentó que sospechan que tanto el abuelo como el dueño de la canoa habrían brindado apoyo logístico al papá para que pudiera escapar a Argentina con sus hijas.

“Al parecer, las niñas se encontrarían con su padre en territorio argentino, donde el sospechoso estaría trabajando en una zona boscosa a orillas del río Paraná, pero del lado de Argentina”, indicó Martínez.

Lo que dijo el abuelo

El abuelo detenido afirmó que cree que sus nietas siguen con vida, aunque aseguró no tener noticias de su hijo, quien, según él, perdió la cordura después de que su pareja decidiera terminar la relación hace tres meses.

“El viernes me dijo que quería autoeliminarse. Ese día discutió con su novia y le dijo que ya no le llevaría a sus hijas. Yo creo que se va a presentar, ¿qué va a hacer con tres criaturas que tienen que ir a la escuela? Casi no puedo hablar con él porque es una persona muy rebelde”, manifestó el detenido.