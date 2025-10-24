Meteorología prevé lluvias durante este fin de semana

La jornada de este viernes se inició con un amanecer fresco y se espera un ambiente caluroso hacia la tarde. El cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con vientos moderados del noreste. La temperatura mínima fue de 20 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Para mañana sábado, el tiempo irá tornándose inestable. Se prevé un día cálido a fresco, con cielo mayormente nublado y vientos que rotarán del noreste al sur. Están anunciadas lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en el transcurso del día. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 32 °C.

El domingo se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Continuarán las lluvias y posibles tormentas eléctricas, especialmente en horas de la mañana. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 24 °C.