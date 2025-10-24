ABC en el Este
Meteorología prevé lluvias durante este fin de semana

Meteorología anuncia un fin de semana inestable en el este del país.

CIUDAD DEL ESTE. El clima se presentará variable durante este fin de semana en la región este del país, con jornadas que irán desde el calor del viernes hasta un descenso de temperatura y lluvias con tormentas desde mañana sábado, según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

La jornada de este viernes se inició con un amanecer fresco y se espera un ambiente caluroso hacia la tarde. El cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con vientos moderados del noreste. La temperatura mínima fue de 20 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Para mañana sábado, el tiempo irá tornándose inestable. Se prevé un día cálido a fresco, con cielo mayormente nublado y vientos que rotarán del noreste al sur. Están anunciadas lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en el transcurso del día. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 32 °C.

El domingo se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Continuarán las lluvias y posibles tormentas eléctricas, especialmente en horas de la mañana. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 24 °C.