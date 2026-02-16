Meteorología anuncia otra jornada calurosa en el Este del país

Este lunes, se presenta calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del norte, tornándose variables con el correr de las horas. Se esperan chaparrones aislados, principalmente hacia la tarde. La mínima prevista es de 23 °C y la máxima de 35 °C.

El martes, el calor se intensificará con una mínima de 24 °C y máxima de 36 °C, configurando un día muy caluroso y húmedo. El cielo seguirá parcialmente nublado a nublado, con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, que podrían generar ráfagas puntuales.

El miércoles, será la jornada más extrema de la semana, con condiciones muy calurosas y húmedas. Persisten los chaparrones con tormentas eléctricas ocasionales, en un ambiente inestable. El miércoles la mínima será de 25 °C mientras que la máxima alcanzaría 37 °C.