Exposición a pantallas en niños y adolescentes bajo control

Los niños y la tecnología

“Hacer una negación de la tecnología es imposible, invadió todos los ámbitos, nuestra casa, los chicos crecen con la exposición a la pantalla y nuestra responsabilidad es controlar”, dijo el Dr. Ernesto Weber, presidente de la Sociedad Paraguaya De Pedriatría.

El control parental no será de una manera inquisidora, sino acompañar el crecimiento de ese niño y darle una orientación, señaló.

Hay aspectos que los infantes aún no pueden comprender, como por ejemplo, la confidencialidad de datos, aprender a manejarnos ya que no todo lo que aparece en la red es vedad, según expuso el doctor.

“Hay diferentes personas con diferentes motivaciones y se pueden publicar cosas a favor y en contra y -tenemos que ser capaces de transmitirles- para que tengan esa capacidad disquisitiva de decir esto es verdad, esto no es verdad, esto es peligroso para mí, saber filtar”, refirió.

Exposición a pantallas y la responsabilidad

“Tenemos que enseñarles nuestros hijos a manejar responsablemente la tecnología, hay cosas que no se discuten. Un niño menor de dos años no debería tener acceso a las pantallas, a partir de los dos años recién”, recomendó.

“Vemos mucho, para calmarle o que se tranquilice se le muestra un video en el celular. En Europa están reportando que hay un 6% con adicción o dependencia a la pantalla, es un tema importante que nos llegó también y posiblemente no estamos detectando”, indicó.

“El niño tiene que aprender a manejar sus frustraciones, si a mí no me gusta el fútbol tengo la posibilidad de apagar el televisor. Y la vida no es así, hay situaciones que tengo que solucionar, denunciar y ver como resuelvo ese conflicto no puedo apagar una situación de mi vida”, argumentó.

El pediatra reflexionó, “ojalá fuera así pero esa no es nuestra vida real. Cuando vemos que los niños tienen mucha frustración, ansiedad, no pueden dormir de noche, tenemos que ver como están manejando las pantallas”.

La recomendaciones

No tener pantallas en la habitación. Que cuando vean una película o un programa que estén en compañía de un adulto. Los niños no pueden distinguir si es publicidad, una ficción. El adulto tiene que explicarle a los niños para que puedan aprender a manejar esas emociones.

El presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría también observó que “en los mayores de 2 años, los padres tenemos que ver los contenidos antes que los niños vean, filtrar con controles parentales hasta los 3 o 4 años”, insistió.

Y cuando a los 5 años los chicos se vuelven inquisidores, tienen más habilidades, saben como desbloquear los filtros. Tenemos que estar preparados con una relación de confianza, no de temor, analizó.

Mamá o papá pueden interactuar

En determinada situación el padre o la madre puede conversar con el pequeño. “Contame que estas viendo, que curiosidad tenés, involucrarse. Y ser consciente que el ciberacoso es una realidad”.

En su inocencia los chicos pueden creer cuando les dicen en redes: ganaste una rifa, haceme un giro, o que alguien se accidentó.

En una relación de confianza con los hijos se les alerta acerca de que de la misma forma en que no se puede abrir la puerta de la casa a un extraño, así también no se puede entrar en confianza con un desconocido en la red.

Existen perfiles falsos, y tenemos que evitar compartir datos, direcciones, alzar imágenes de la casa, privadas ya que también existen cuestiones legales, amplió el profesional.

“Cuando vemos una pantalla vemos una pantalla plana, por un lado es solo visual el estímulo, es otra dimensión de la realidad que es tridimensional. Es otra la sensación de percibir color, sonido, tengo el tacto, olfato, es diferente ver un árbol que trepar, andar en una bicicleta, sentir el viento en mi cara, la sensación de que está más cerca y más lejos, más profundo. El estímulo cognitivo y emocional para ese niño es diferente”, ahondó.

La sensación del mundo real es diferente

“Un niño que juega con una mascota, que tiene empatía por otro ser humano, que vea la reacción que genera en otro niño, que se ríe, que se pelee, es algo que prepara para la vida”, destacó.

“Si yo me peleo con mi vecinito, tengo que lidiar, retroceder en algo, da gusto jugar a la pelota entonces tengo que llegar a una solución, ese tipo de cosas tiene que ver con lo importante que es el juego no estructurado, eso que surje espontáneamente”.

“Bill Gates le permitió a sus hijos tener un teléfono celular después de los 14 años, me sentí identificado, porque mis hijos recibieron su celular a los 15 años”, finalizó.