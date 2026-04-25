España impulsa su presencia comercial en Guatemala con el festival Carnaval Canario

"En España la industria de la alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial, representa cerca del 24 % del sector manufacturero y alrededor del 23 % de las personas ocupadas, contribuyendo así al 10 % de nuestro producto interior bruto", destacó la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau Ronda, durante el acto inaugural.

El festival, organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, se inspiró en los carnavales de las Islas Canarias, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La cita reunió en la ciudad colonial, situada unos 45 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala, a más de 60 distribuidoras de vino, jamones, quesos y otros productos gourmet, lo que refleja el auge del consumo de la gastronomía española, que ya es la segunda más importada en el mercado guatemalteco.

Según Rafael Briz, presidente de la Cámara Española, en 2025 la importación de vino español en Guatemala creció un 25 %, lo que consolida a España como el segundo proveedor de este producto en el país centroamericano, solo por detrás de Chile.

"Actualmente podemos encontrar casi todas las diferentes variedades de las denominaciones de vino de España en el mercado, que supera por mucho la de vinos de otros países", recalcó Briz.

El evento ofreció catas, espectáculos de flamenco y degustaciones de productos como aceite de oliva.