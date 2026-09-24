Colombia suma dos oros en atletismo y presiona a Argentina por el segundo lugar

Los triunfos colombianos comenzaron por la mañana a través de Flor Ruiz, que se impuso en lanzamiento de jabalina femenino con 62,3 metros, más de 7 sobre la brasileña Jucilene Sales, segunda con 54,71, y la también brasileña Daniella Nisimura, que alcanzó los 54,69 metros.

Poco después, Arnovis Dalmero dio otra presea dorada a Colombia en salto en longitud masculino, donde alcanzó los 7,96 metros y superó por poco al uruguayo Emiliano Lasa, que quedó en 7,83, y al paraguayo Christopher Thiessen, que llegó a 7,70.

Estas dos preseas, sumadas a las obtenidas por los taekwondistas Maicol Solis y Gloria Mosquera, elevaron a 56 la cantidad de oros cosechados por Colombia en lo que va de la competición, tan solo uno menos que los 57 de Argentina, país anfitrión, y pero lejos de las 104 obtenidas por Brasil.

La delegación local sumó este jueves un oro en atletismo a través de Micaela Levaggi, que se impuso en los 5000 metros femeninos con un tiempo de 15:48 minutos, superando a la peruana Lizaida Valdivia y a la ecuatoriana Carmen Alder.

Argentina logró otras dos medallas doradas a través de María José Vargas, en ráquetbol femenino, y Manuel Tripano, en canotaje slalom C1 paralelo.

Otros resultados destacados de la jornada fueron los triunfos del panameño Chamar Chambers y de la chilena Valentina Barrientos en los 800 metros masculino y femenino, respectivamente.

Además, el uruguayo Valentín Soca se impuso en los 5.000 metros masculinos, derrotando a su compatriota Santiago Catrofe.

Venezuela tuvo un buen resultado en escalada deportiva, donde Sabrina Baumgarner consiguió el oro en femenino velocidad y Gustavo Pérez una medalla plateada en masculino velocidad, al perder la final ante el ecuatoriano Carlos Granja.

Los triunfos de Jesús Castro y Claudymar Garces en karate permitieron a Venezuela alcanzar las 43 medallas doradas, consolidándose así en el cuarto lugar, con cinco oros más que Chile, que se ubica quinto.