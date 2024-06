Federico Arias nos habla de su faceta de papá de Luciana y Alessia: “Son la gran alegría de mi corazón”

Para Federico Arias junio es un mes muy especial, pues el 8 está de cumpleaños (ayer cumplió 51 años) y el tercer domingo celebra el Día del Padre. “Sí, la verdad que desde que tengo familia cada 8 de junio se volvió más especial y ni hablar el Día del Padre. Yo fui padre ya bien grande y antes, cuando mis compañeros recibían los saludos y yo no, miraba para otro lado (risas). No hay sensación más hermosa que recibir un dibujito, el regalo, besitos o el saludo de mis niñas, es incomparable”, expresó feliz el periodista de ABC Cardinal, ABC TV y ABC FM.

¿Qué significan tus hijas en tu vida?, preguntamos a Federico Arias y con una gran sonrisa respondió rápidamente: “Todo, la alegría de verlas crecer día a día, el saber que muchas veces después de una larga jornada de trabajo me van a venir a recibir, son la gran alegría de mi corazón”.

Y sobre cómo cambió su mundo desde que llegaron Luciana y Alessia, Federico Arias aseguró: “Cambió mucho, vivir pendiente de su salud, que no ocurran accidentes. Estar cerca de Luciana, la más grande, que empieza a relacionarse con el mundo, con sus cosas lindas y peligros”.

También quisimos saber cuáles son las actividades que más le gusta hacer con sus hijas y Federico Arias nos contó: “Alessia tiene mamitis aguda, me paso largo rato mirándola en su mundo, cantando, bailando, es una ternura total. Con Luciana ya tenemos buenos diálogos y me encanta que me cuente su día. Lo más lindo es cuando hay tiempo y salimos a desayunar o merendar los cuatro, con las nenas y mi señora Marly”.

Federico Arias: “Las dos son bien expresivas”

Como todo papá, Federico Arias sueña lo mejor para sus hijas. “Que tengan mucha salud y sean muy felices, en el corto y largo plazo”, señaló el conductor de El Quincho del Rock.

Y, por supuesto, no podíamos dejar de consultarle si cree que Luciana o Alessia seguirán sus pasos en los medios. “Las dos son bien expresivas, a Alessia le encanta ser el centro de atracción en los cumples y reuniones familiares. Luciana estudia canto, dibuja muy bien y le gusta leer cuentos. Si en un futuro requieren, mamá y papá les van a brindar todas las herramientas que les queden bien”, dijo el orgulloso papá Federico Arias, quien antes de despedirse destacó: “Muchas gracias por este espacio, en un momento estas notas van a ser un lindo reflejo del amor que un papá siente por sus hermosas niñas, un legado de amor”.